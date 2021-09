Con la llegada del otoño, Rosanna Zanetti comienza a depurar su cuerpo gracias a una dieta de zumos detox que son sus favoritos

Habitualmente, nos marcamos septiembre como el nuevo curso y el nuevo año para comenzar con nuestros propósitos tras los excesos del verano. Rosanna Zanetti ha querido aprovechar septiembre para seguir disfrutando de los días al sol y ya, con octubre encima, ha acudido a su centro de belleza de referencia para ponerse en las manos de los expertos. La modelo venezolana quiere depurar y restaurar su cuerpo y ha confiado en un plan detox a base de zumos con los que, a través del ayuno y el consumo únicamente de estos zumos, podrá eliminar las toxinas. Eso sí, si piensas en un plan detox como el de Rosanna, haz como ella y acude a un centro para que ellos te indiquen cuál es el que mejor te va según tus necesidades.

Rosanna Zanetti acude a su centro beauty de referencia

Rosanna Zanetti es una fiel seguidora de los centros Tacha Beauty, donde ha acudido también para apuntarse a este plan detox. Nos lo ha desvelado ella misma y desde entonces nos hemos puesto a bucear por la web para saber todo sobre este plan. Hay tres versiones diferentes: el de un día, tres días y cinco días. Según necesidades, te recomendará uno u otro. Pero, ¿de qué se trata? Se trata de un «ayuno de Zumos prensados en frío (cold pressed*) a base de zumos 100% naturales elaborados sin azúcares añadidos ni conservantes que son elaborados con 20% de fruta y 80% de vegetales diseñados por nutricionistas para alcanzar el aporte calórico diario adecuado», dicen desde la propia web de Tacha.

¿Cuáles son sus beneficios? Tal y como aseguran desde el centro beauty, conseguirás «eliminar toxinas, darle más luminosidad a la piel, pérdida de peso entre 2 y 3 kilos, reducir la inflamación del cuerpo, fortalecer el sistema inmunológico e incrementar la energía». ¿Por qué es bueno hacer un detox? «Detox, desintoxicación o bien conocido como cleanse es el proceso de remover toxinas acumuladas en el cuerpo a través de la ayuna parcial. Estas toxinas se acumulan en el organismo por diferentes factores como una dieta desequilibrada basada en alimentos procesados, estrés, contaminación del medio ambiente, alcohol y humo del cigarrillo», dicen los expertos.

Estos son los seis zumos que van incluidos en el pack

Una de las preguntas más comunes es saber cómo se hace este ayuno, que nos desvelan que es así: «El día elegido, debes sustituir tus comidas habituales por los 6 zumos naturales y un shot con un tiempo de diferencia entre cada uno de aproximadamente 2 horas.

El shot se consume en ayunas en primer lugar y 30 minutos después el primer zumo. El orden de toma de los zumos es el siguiente:

Vita shot: Shot concentrado de 30 ml para acelerar y apoyar el proceso de desintoxicación y alcalinización, ayudando a nutrir de una forma eficaz tus células;

Green Mandala: Oxigena la sangre y alcaliniza tu cuerpo balanceando su PH, a la vez que mejora la circulación y como resultado le da a tu cuerpo un boost de energía;

Red Kundalini: Cargado de vitaminas A y C, calcio, hierro, fósforo y potasio. Es una excelente fuente de antioxidantes, nutritivo y depurativo, lo cual contribuye a la eliminación de toxinas;

Yellow Ganesh: Drenante y diurético;

Alkalima: Es un excelente antioxidante, con alto contenido de vitamina C y ayuda al balance del PH de la sangre. Estimula el sistema circulatorio y fortalece el metabolismo, brindándote toda la energía necesaria para continuar tu día;

Orange Pranayama: Facilita la digestión y reduce los niveles de inflamación;

Cashew Savasana: Nuestra leche no es lácteo, este último zumo es rico en antioxidantes y proteínas siendo una buena fuente de fibra con gran cantidad de grasas buenas que benefician el sistema nervioso. Te ayudara a dormir y descansar para recuperar la energía para el día siguiente