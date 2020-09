Anita Matamoros ha compartido con nosotras cuál es su rutina de maquillaje para el día a día y os desvelamos cuáles son sus productos favoritos

Anita Matamoros nos ha revelado cuál es su rutina de maquillaje a diario. Sin artificios ni excentridades, la joven apuesta por un beauty look natural para retomar la rutina y comenzar septiembre con un efecto buena cara. Son muchas las seguidoras que le preguntan cuáles son sus secretos para maquillarse y no conseguir un efecto máscara. Por este motivo, la hija de Kiko Matamoros y Makoke ha querido compartir su rutina de belleza para un maquillaje natural para el día a día, además de compartir qué productos utiliza para ello. Te lo contamos todo.

El tutorial de maquillaje de Anita Matamoros para un rostro natural

Con un tono bronceado en su rostro, Anita ha querido compartir sus trucos y secretos para conseguir un rostro natural pero sin imperfecciones. La clave está en utilizar los productos adecuados (y sobre todo las tonalidades) para que no desentone, nunca mejor dicho, con nuestro tono real. Para un maquillaje natural lo ideal son los tonos tierra o los rosas claros que aportan frescor y rejuvenecen. Y es que cada vez son más las famosas que recurren al make up no make up para crear un look sencillo y discreto, creando una imagen natural y limpia. Es ideal para tapar las pequeñas imperfecciones.

Eso sí, tener en cuenta que antes de adentraros en el mundo del make up es muy importante (y obligatorio) limpiar la piel para eliminar restos de maquillaje anterior, grasa e impurezas que se puedan haber generado durante lo noche. Un segundo paso previo es la importancia de la hidratación. Una vez que tengáis esas dos premisas realizadas, ya es el momento de poner tu rostro a punto para dejarlo perfecto. Os dejamos el tutorial que ha compartido Matamoros y que no os llevará nada de tiempo.

Para conseguir este resultado tan favoreceder, os dejamos los siete productos ha utilizado la hija de Kiko y Makoke. Añádelos al carrito de la compra y consigue un maquillaje impecable. ¿Te atreves?