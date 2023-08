Estos son los mejores ingredientes antiedad según ChatGPT

La inteligencia artificial ha llegado para quedarse y es una herramienta increíble de compilación de datos. Ante la pregunta ¿cuál es el mejor activo antiage ? La IA no puede quedarse con uno solo. Esto es lo que ha sentenciado el nuevo oráculo de internet.

Tal vez el ser humano tenga una lucha constante con el tiempo, pero es que si vas a cuidarte la piel ¿por qué no utilizar los productos más efectivos? Siempre andamos a la caza y captura de aquellos cosméticos o principios activos que realmente funcionan para frenar el envejecimiento prematuro, no para parar el tiempo, sino para envejecer de una manera más saludable. ¿Qué es lo mejor para nuestra piel? ¿Cuáles son los mejores ingredientes antiedad? Le preguntamos a ChatGPT cuál es el mejor activo antiarrugas y su respuesta no ha podido ser más completa.

ChatGPT, el mejor asesor beauty del momento

Cuando preguntamos a ChatGPT ¿cuál es el mejor ingrediente antiedad? No se queda solo con uno. Esto sucede debido a la cantidad de información que se ha volcado en la red con declaraciones de expertos en dermatología y cosmética. Por ese motivo la inteligencia artificial hace un barrido para dar con las webs con más autoridad y más fiables para dar una respuesta lo más ajustada a la realidad posible. Este ejercicio de revisión milimétrica, de toda la divulgación profesional sobre el tema en concreto a lo largo de años, ChatGPT lo hace en unos instantes y da una respuesta completa y argumentada sobre la pregunta realizada.

¿Cuáles son los mejores ingredientes antiedad según la inteligencia artificial? Los retinoides, los péptidos, el ácido hialurónico y los antioxidantes. Veamos las respuestas de ChatGPT analizadas por expertas en cosmética.

Retinoides

La inteligencia artificial ha señalado, como respuesta a nuestra pregunta, que “el retinol y otros retinoides son derivados de la vitamina A que pueden ayudar a estimular la producción de colágeno, reducir las arrugas existentes y prevenir la formación de nuevas arrugas”. Esta afirmación es correcta ya que el retinol y los retinoides están dado mucho que hablar en los últimos tiempos como activos clave en los productos antiedad. Lo que no nos dice la IA es cuál deberíamos elegir en cada caso.

¿Qué tipo de retinol sería el mejor para cada tipo de piel? ¿Cómo dar con el adecuado? Elisabeth San Gregorio, directora técnica de Medik8 explica que “los retinoides varían en sus propiedades y efectos, por lo tanto, es recomendable buscar la orientación de un profesional para determinar cuál es el más adecuado para nosotros. Mientras que el retinol, que es ampliamente conocido, puede tener beneficios regenerativos, el retinal actúa de manera significativamente más rápida, hasta 11 veces más rápido. Por otro lado, el retinyl retinoato es capaz de prevenir los efectos secundarios que a menudo se experimentan al comenzar a usar retinoides. Es aconsejable consultar a personas expertas en estos derivados, quienes podrán recomendarnos cuál es el más adecuado para las necesidades específicas de nuestra piel”.

Péptidos

Otro de los ingredientes que ChatGPT coloca dentro de los mejores ingredientes antiedad son los péptidos. Según la IA “los péptidos son cadenas de aminoácidos que pueden ayudar a mejorar la producción de colágeno y elastina en la piel, lo cual puede contribuir a reducir las arrugas y mejorar la firmeza y elasticidad de la piel”. Hay que darle la razón porque los péptidos estimulan la síntesis de colágeno y elastina responsables del sostén y firmeza de la piel.

Ahora nos surge la pregunta ¿utilizo en mi rutina los péptidos combinados con otros activos o en solitario? ¿Qué opción es más beneficiosa para la piel? Estefanía Nieto, directora técnica de Omorovicza, despeja nuestras dudas y expone que “aunque seguir una rutina enriquecida con vitaminas C y A se considera el estándar más efectivo en la lucha contra el envejecimiento, complementarla con péptidos o incluso reemplazarla por ellos puede ser una excelente alternativa para aquellos que evitan o tienen preocupaciones respecto a los dos primeros compuestos mencionados”. Es decir, los péptidos no son susceptibles de causar irritaciones como pueden hacerlo la vitamina A y la C.

Ácido hialurónico

El ácido hialurónico es el ingrediente hidratante por excelencia, ¿es también uno de los mejores activos antiarrugas? “Es conocido por sus propiedades hidratantes y rellenadoras. Al proporcionar hidratación y volumen a la piel, el ácido hialurónico puede reducir la apariencia de arrugas y líneas finas” confirma ChatGPT.

Hablamos con una experta para dilucidar si cualquier tipo de ácido hialurónico es válido como ingrediente antiedad. ¿En qué deberíamos fijarnos en un producto cosmético que lo contenga? “Si el producto utiliza ácido hialurónico con diferentes pesos moleculares, esto te está diciendo que permite una mejor penetración en diferentes capas de la piel y una mayor hidratación. A medida que aumenta el peso molecular, el ácido hialurónico tiende a permanecer más en la superficie de la piel”, explica Natalia Abellán, directora técnica de Ambari.

Antioxidantes

El antioxidante más conocido es la vitamina C. ¿Por qué es un ingrediente antiedad efectivo? “Ayuda a proteger la piel de los daños causados por los radicales libres, que pueden acelerar el proceso de envejecimiento y contribuir a la formación de arrugas” nos dice ChatGPT. Y esto es así pero sabemos que los antioxidantes tienen más beneficios antiedad en la piel.

¿Qué hace que los antioxidantes sean un ingrediente a tener en cuenta a la hora de elegir un cosmético antiedad? La experta en cosmética y asesoría técnica de Purenichelab.com, Marta Agustí, arguye que “la vitamina C revierte los signos del envejecimiento para que la piel se vea con menos arrugas y, por lo tanto, más joven, además de que también trata las manchas en la piel, reduciéndolas y unificando el tono, a la vez que ilumina la tez y le da un aspecto más juvenil”.

La inteligencia artificial ha hablado pero lo ha hecho a través de todos los expertos y profesionales de la dermatología y la cosmética que han nutrido de información la red. Es una herramienta muy útil para agilizar la búsqueda fiable de información. Después de un exhaustivo análisis, ChatGPT no tiene ninguna duda sobre cuáles son los mejores ingredientes antiedad dándole la razón a los mayores expertos en la materia.