La influencer se ha hecho una nueva y sorprendente manicura y, con ella, nos ha dejado claro cuál es el color que mejor sienta en las uñas este verano.

Después de pasar unos maravillosos días con sus amigas en Ibiza, Estela Grande ha decidido alargar su estancia en la isla pitiusa para disfrutar junto a su nuevo novio de unas idílicas vacaciones. La exconcursante de Gran Hermano VIP está en un momento sentimental de lo más bonito. Lo ha confesado ella misma a través de su canal de Mtmad pero también lo hemos podido ver nosotras con nuestros propios ojos (aunque solo haya sido unos pocos segundos). Y es que la modelo has unos días compartía un breve vídeo en el que se veía cómo ella y su nuevo novio se fundían en un tierno beso de película. Un cortísimo clip que nos ha hecho querer saber quién es el responsable de la felicidad de Estela. No obstante, y como ella aún no ha desvelado mucho más, hemos querido centrarnos en otro detalle: su manicura. ¿El motivo? La joven ha elegido un color en sus uñas que ha captado nuestra atención inmediatamente.

El beso entre Estela Grande y su misterioso novio en su nidito de amor en Ibiza ha sido toda una grata sorpresa. Sin embargo, este ha eclipsado algo que a nosotras nos hace casi la misma ilusión: su nuevo color de uñas. La modelo e influencer nos ha enamorado a todas gracias a una nueva y acertadísima manicura que, sin lugar a dudas, es perfecta para estas vacaciones de verano. ¡Un diseño estival y muy sencillo que no ha podido gustarnos más!

Así es la nueva y acertada manicura de Estela Grande

Se trata de una preciosa manicura en un ideal azul pastel (o baby blue) que, aunque a ella le ha resultado extraña (es la primera vez que se atreve con un color como este), a nosotras nos parece toda una monada. «Primera vez en mi vida con uñas de algún color que no sea rosita. Decidme que os gustan, por favor»; pedía la joven a su casi 400 mil seguidores a través de su perfil de Instagram. Un ruego que, por lo menos por nuestra parte, es totalmente innecesario; pues nos lo pidiese o no, diríamos que nos encantan. ¡Y es que no pueden ser más adorables!

Son tan bonitas que no hemos podido evitar buscar en Internet algún esmalte de uñas de un color similar para poder imitar, cuanto antes, esta bonita manicura de Estela Grande. Y lo hemos encontrado. Ahora por fin vamos a poder lucir unas uñas en azul bebé durante nuestras vacaciones. ¡Una fantasía!