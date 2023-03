Os traemos 6 paletas de sombras de ojos con los colores de la temporada que podréis usar para completar cualquier look de invitada de 2023.

Sabemos que la primavera y el buen tiempo invita a experimentar con los colores de nuestros looks beauty. Sí, hay vida después del eyeliner y la sombra marrón, os lo prometemos. Si no sabes por dónde empezar a la hora de elegir paletas de sombras de ojos que funcione durante la temporada primavera-verano 2023, te atraemos algunas que te inspirarán. ¿Sabes cuáles son los colores de la temporada? Hoy, te lo contamos todo en nuestra sección de belleza.

Los tonos tierra, el rosa palo y el negro suele ser el abecé de cualquier mujer para un maquillaje de ojos atemporal, pero si quieres completar looks a todo color, te recomendamos que tu make up esté a la altura de tu estilismo. Por eso, los ojos de un solo color, con sombras bicolor o los degradados acompañan en muchas ocasiones estilismos monocromáticos, looks de invitada o de fiesta en los últimos tiempos. Este año el color de la temporada es el rojo amapola. Este color da muchísima fuerza a cualquier maquillaje, reconduce todas las miradas hacia tus ojos y, si lo usas, aunque sea con una sombra sutil, habrás acertado de lleno. El rojo vibrante va de la mano de las mujeres atrevidas y, ojo, si llevas un outfit fucsia, recuerda que ahora combinarlos está de moda.

Elige paletas de sombras de ojos con volores vivos y saturados para triunfar en primavera

El azul cobalto es uno de los más elegidos entre las prescriptoras de moda y es completamente extensible a los maquillajes. Utiliza tonos parecidos a los de tu vestido, juega con pequeñas variaciones, incluye brillos y texturas. Los colores cítricos como el verde lima, el amarillo y el naranja más saturado te recordarán que estás un paso más cerca del verano. De estos mismos colores, podemos usar su versión en color flúor. Recuerda, cuanto más potente y pigmentado, más fashion este 2023.

Entre los looks de invitada de este año veremos muchos colores pastel: azul bebé, amarillo pastel, rosa empolvado y lila son los reyes. ¿Por qué no combinar estos colores para unos ojos que te den el aspecto más dulce? Por último, recuerda que si tienes eventos de noche, los brillos y la purpurina son bienvenidos.

