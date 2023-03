La gran fiesta del cine de Hollywood no es sólo (ni mucho menos) sobre el cine, y es que la moda y la belleza son las otras dos grandes protagonistas de la noche. En una velada tan especial no podían faltar los maquillajes más elaborados y los peinados más atrevidos para estar a la altura de una noche de cine. Si quieres conocer cuáles han sido los looks beauty más bonitos e impactantes de la noche más glamurosa del año. Sigue leyendo para no perderte nada de los maquillajes y peinados de las estrellas.

El Dolby Theatre de Los Ángeles, en California se visitó de gala para recibir a las estrellas más brillantes del mundo del cine, nuestras famosas más internacionales brillaron como nunca en sus looks de infarto, sin embargo en esta ocasión nosotras nos centramos en esos maquillajes y peinados que nos hacen soñar y que llevan a pie de calle todas las tendencias de las que ya veníamos hablando desde hace tiempo.

Analizamos los mejores looks beauty de la noche de los Oscar

Nos hemos encontrado con algunas tendencias muy conocidas como las trenzas XXL, el famoso moño Messy bun, los maquillajes metalizados, labios rojos vibrantes, pestañas dramáticas y cortes de pelo bob elegantes.

Con la participación especial este año en la gala de la cantante Rihanna no nos ha sorprendido ver cuántos de los maquillajes de esta noche estaban firmados por la famosísima marca Fenty beauty propiedad de la cantante.

Está claro que la gala de los Oscars es una de las noches más esperadas del año por todas las amantes de la moda y la bellaza, y una oportunidad inigualable para que las celebridades muestren sus looks beuaty más glamurosos firmados por los mejores maquilladores. El maquillaje y el peinado son aspectos fundamentales de cualquier estilismo de alfombra champagne (que no roja) y nos dan la oportunidad a nosotras de inspirarnos en estas elecciones (y lecciones) de estilo para crear nuestros propios looks este año.

Entre los rostros más conocidos y esperados están Vanessa Hudgens, Ana de Armas, Rihanna, Cate Blanchett o Nicole Kidman, entre otras.

Descubre todos los looks beauty, con los maquillajes y peinados que marcarán las tendencias en el mundo de la belleza,en nuestra galería.