Los retoques estéticos y los cuidados de belleza son el panem nostrum quotidianum de nuestras celebrities y cada día nos sorprendemos menos con los cambios de imagen a los que se someten. Hoy Anabel Pantoja confesaba haberse inyectado ácido hialurónico en los labios y un poco de bótox en la frente. Además, la colaboradora de Telecinco no se ha cortado en lanzar un dardo a todos aquellos haters que opinan continuamente, con inquina, sobre los cambios en su rostro.

La sobrina de Isabel Pantoja criticaba el acoso y derribo al que se veía sometida cada vez que se hace un retoque estético: «sí, me he pinchado bótox y un poco de ácido en el labio. Creo que cada persona se tiene que sentir a gusto consigo misma. Y ya por eso creo que no se deben de pasar líneas e insultar como se hace. Vamos a acabar mal, porque no sabéis el grado de daño que se puede hacer con ciertos comentarios»

Anabel Pantoja se inyecta ácido hialurónico y bótox y nos muestra su nueva imagen sin filtros

El ácido hialurónico inyectado en los labios tiene una duración de, más o menos, un año. Después, se reabsorbe y solo permanece un 30% del producto inyectado, es por eso que, como podemos ver en la foto de la prima de Kiko Rivera, nada más inyectarse este producto tan hidratante el volumen aumenta de forma notoria. En este caso, podemos ver que el labio superior ha crecido sustancialmente si lo comparamos con fotografías tomadas hace unas semanas. Aunque la última vez que se retocó prefirió solo delinear el contorno, hoy ha admitido que también ha aumentado su grosor.

También ha tratado con inyecciones de toxina botulínica, también conocida como bótox, las arrugas de su frente, que, ahora, podemos ver lisa y sin rastro de líneas dinámicas o de expresión. La joven se muestra recién salida de la ducha, sin complejos ni filtros para mostrar su nueva imagen.

La colaboradora volvió de Supervivientes con ganas de superar sus complejos y sin miedo a las críticas. Los resultados de este tipo de intervenciones son instantáneos. El ácido hialurónico se ha convertido en el rey de los retoques y con él ya podemos rellenar arrugas, aumentar nuestros pómulos, labios o mentón. Sus aplicaciones son infinitas y pueden ayudarnos a sentirnos mucho más seguras con nuestro rostro o nuestro cuerpo.