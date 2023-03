Alba Díaz pasa por la peluquería y se atreve con el pelo de dos colores

Alba Díaz nos ha sorprendido con otro de sus cambios de look. ¿El resultado? De lo más favorecedor y moderno

Amamos los cambios de look de Alba Díaz. Desde que la conocimos una de sus mayores aficiones es pasar por manos expertas para transformar su imagen. Como muchas otras famosas, la hija de Vicky Martín Berrocal ha decidido empezar la nueva temporada con estética renovada y se ha atrevido con el pelo de dos colores, así lo hemos podido comprobar en las fotografías que nos ella misma nos ha enseñado desde el salón de belleza de Moncho Moreno, los responsables de su new look.

Alba está guapa con todo lo que se pone, para qué negarlo, y, como era de esperar, el nuevo cambio le sienta de maravilla. Su nuevo retoque capilar es perfecto para sanear el cabello antes del verano. No se ha cambiado el color, sigue conservando el moreno oscuro con el que la llevamos viendo estos últimos meses, pero sí se ha atrevido a aclarar su flequillo con unas mechas frontales varios tonos más claros que el resto del cabello.

Ella misma ha explicado que se ha realizado un corte en las puntas para darle más movimiento, mechas frontales para dar luz al rostro y ondas suaves como peinado favorito. "Me gustan mogollón estas mechitas en el flequillo. Es como volver a ser yo porque ya las llevé durante un tiempo", dice tras ver el resultado final.

La joven es una fan declarada de cambios radicales, se ha atrevido con todos los estilos y hasta con los más llamativos. Y ahora, otra vez, ha querido jugar con un cambio de imagen, sutil, pero al fin y al cabo un cambio.

El pequeño giro que Alba Díaz para renovar su imagen

La hija de Manuel Díaz 'El Cordobés' nos ha sorprendido con un pequeño giro a su imagen, no es muy radical, pero sí es notorio. Una de las tendencias de color que hemos estado viendo últimamente y que se impondrán esta primavera, es la del pelo de dos colores. Este estilo es perfecto para las mujeres que quieren experimentar con color, pero sin maltratar tanto el cabello. La técnica que lleva es conocida como 'money piece' que consiste en teñir, comúnmente de rubio, los mechones del flequillo más cercanos el rostro, haciéndolo de manera degradada para que tenga una apariencia mucho más natural. Ella ha optado por llevar solamente los mechones frontales, y decolorar el pelo de raíz a punta.

Puede ser tan sutil o drástica como tú prefieras. ¡Ana Matamoros también es una buena referencia en este estilo y se atrevió a decolorar los mechones frontales de su melena.

Alba es el claro ejemplo de cómo quedan las 'money piece' en morenas. Nos encanta porque aportan luz al rostro, lo que da como resultado un aspecto más juvenil, y vital. Con las mechas money piece, lo que aclaras es la parte frontal y estéticamente se enmarca tu rostro. Pero no importa ni lo largo de tu pelo, ni tu color base, esta técnica de coloración le queda bien a cualquiera. Funciona de maravilla con tonos oscuros y con tonos claros.

Entre sus bondades, una de sus principales ventajas es que son de fácil mantenimiento, solo es necesario dar un baño de color a los mechones cuando el tono se empiece a deslavar, es por eso que esta técnica tiene enganchada a muchas. Sin duda, Alba consigue un estilo único, original y muy chic.