Las cicatrices, junto con las estrías o las manchas, son marcas muy comunes que aparecen en nuestra piel y que pueden resultarnos molestas a nivel estético. Si llevas tiempo intentando encontrar un producto que atenúe y cuide estas alteraciones de la piel, ¡no busques más!, hoy te traemos uno de nuestros productos favoritos, el aceite Bio-Oil, que cuidará tu piel, reduciendo visiblemente la presencia de estas marcas de forma casi milagrosa.

Recomendado por médicos y dermatólogos, este aceite es cómodo, ligero e ideal para todo tipo de pieles. Encargado de mejorar visiblemente el estado de nuestra piel, tratará el envejecimiento cutáneo y la deshidratación, dos elementos claves a tratar en nuestra rutina de cuidado diario. A la vez que repara las capas más superficiales de la piel, este remedio mantendrá tu piel nutrida y protegida ante factores externos.

Una fórmula enriquecedora

Este aceite es el resultado de una gran combinación de aceites vegetales y vitaminas ideales para nuestra piel, tales como la vitamina A, encargada de favorecer la formación de colágeno, aportando elasticidad a la piel y, vitamina E, con la que nuestra tez lucirá más suave y tersa al aumentar la hidratación de ésta. Si tienes la piel grasa o con tendencia acneica, no te preocupes, al ser de tacto seco y no comedogénico, no dejará un acabado untuoso en la piel ni promoverá la aparición de nuevas espinillas.

Este imprescindible en la rutina del cuidado de la piel de famosas como Victoria Beckham, Jennifer Lopez o royals como Kate Middleton, es uno de los productos más vendidos de internet, no solo por los beneficios que aporta a nuestra piel sino también por su precio, muy económico y sorprendente. Por menos de 15 euros conseguirás lucir una piel cuidada mientras que tratas una zona dañada. Además, está libre de crueldad animal. ¡Es ideal!

El aceite que mejora el aspecto de tus cicatrices y estrías

La cicatrización es un proceso por el cual nuestro cuerpo vuelve a unir aquellos tejidos dañados de una zona de nuestra piel, afectada tras una caída, rozadura o después de haberse sometido a una intervención médica o quirúrgica. Durante esta reparación, el organismo se asegura de evitar posibles infecciones, dando como resultado las cicatrices, que pueden llegar a ser molestas estéticamente.

Si buscas mejorar visiblemente el aspecto de cualquier cicatriz, gracias a su rica formulación, este aceite será tu aliado perfecto. Sea como sea el tamaño de la cicatriz, el lugar en el que se encuentre o si es nueva o antigua, podrás conseguir minimizarla, mejorando su tono, volumen y textura. Tan solo deberás aplicar este producto dos veces al día durante un mínimo de tres meses.

Muy comunes en el cuerpo de la mujer, las estrías son el resultado estético del estiramiento excesivo de la piel. Estas marcas surgen durante el embarazo, en la pubertad o cuando nuestro cuerpo afronta cambios bruscos de peso, en el momento en el que las fibras de la piel, rptas, no pueden volver a su estado normal después de este alargamiento. Bio-Oil te ayudará a reducir y evitar la aparición de las estrías casi por completo.

Muy recomendado durante el embarazado, se debe aplicar este aceite desde el inicio del primer trimestre, dos veces al día, en aquellas zonas propensas a su formación. Entre la lista de celebrities amantes de este aceite se encuentra Kim Kardashian, quien ha declarado en numerosas ocasiones que este es uno de sus grandes imprescindibles para reducir y eliminar las estrías durante sus embarazos.

¡No te lo pienses más! Dile adiós a estas marcas de la piel y descubre los sorprendentes resultados de este aceite que ha causado sensación en internet.