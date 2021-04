Conseguir ese abdomen plano con el que andas tiempo soñando es posible si sigues estos consejos.

El objetivo es conseguir el abdomen perfecto y tonificado del que tanto vemos presumir en instagram. Y, por supuesto, sin restos de grasa abdominal. Para conseguirlo son varios los aspectos que debemos tener en cuenta.

1. Elige una tabla de ejercicios que te ayude a fortalecer los músculos centrales. Trabajarás no solo la zona abdominal sino también la espalda y los flancos. Pero no olvides que este tipo de ejercicio no te ayuda a acabar con la grasa visceral. Y es justo la que se acumula en el abdomen.

Para conseguir ese abdomen perfecto debes incorporar también actividad deportiva que te permita quemar calorías incluso cuando estamos en reposo. Es perfecta la suma de ejercicio cardiovascular y actividades como yoga o pilates.

2. Elimina las bebidas con gas. Aunque parece un consejo obvio resulta eficaz. Además de evitar las llamadas calorías vacías estaremos evitando hinchazón abdominal. También la retención de líquidos. Estarás más cerca de conseguir el abdomen plano por el que andas luchando.

3. Ayúdate de nutricosmética específica que refuerce la zona y combata la pérdida de colágeno y elastina, inevitable con el paso del tiempo. Es perfecta si contiene centella asiática y silicio orgánico.

La centella asiática se encargará de sintetizar el colágeno y las proteínas consiguiendo reparar la piel y reafirmar. Ayuda además a evitar la formación de grasa y la acumulación de líquidos. Con el silicio mejoramos la estructura de la piel y aportamos elasticidad y tersura. Mejoramos la vascularización de la zona y el resultado final.

¿En cabina cómo puedo conseguir un abdomen perfecto?

Si de manera paralela acompañamos esta rutina saludable, por supuesto sin olvidar cuidar nuestra alimentación, con un tratamiento personalizado en cabina, el resultado será redondo. Lo ideal es combatir esa grasa localizada con ADIPOLOGIE y fortalecer la musculatura con Q-SCULPTOR.

En la primera fase conseguimos reducir y remodelar. Estarás a punto de conseguir el abdomen perfecto. Además aportamos firmeza desde el interior compactando el tejido. Y definimos de manera eficaz, como si estuviéramos haciendo un traje a medida. Con Q-Sculptor fortalecemos, reducimos grasa y además incrementamos la musculatura.