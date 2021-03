Sabemos cómo visten, cómo cuidan su piel y ahora también qué beben cuando acuden a una fiesta. Estos son los cócteles preferidos de las celebs del momento

Reconócelo. Después de este añito que llevamos a las espaldas estás deseando poder salir una noche a bailar con tus amigas. Comprarte ese vestido que has visto en la web de tu marca de ropa preferida; quitarte las zapatillas de estar en casa y subirte a unos buenos tacones para lanzarte a la pista de baile un buen rato mientras recordáis juntas las anécdotas más divertidas que habéis vivido. ¿Os acordáis cuando María se quedó encerrada en el baño de aquel restaurante? ¿Y cuando el camarero de ese bar le escribió en la cuenta el número de teléfono a Lourdes? Hayas sido o no la reina de la tarima, esos momentos se echan mucho de menos y, aunque entendemos que las circunstancias no lo permiten, todas estamos ansiosas por volver a la normalidad y tomarnos unos buenos cócteles mientras suena la canción del verano.

Y es que las salidas nocturnas, por muy paradójico que suene, son un chute de energía que de vez en cuando sienta de maravilla. La fiestas de agosto de tu pueblo, la boda de tu mejor amiga, el bautizo de tu sobrino o la cena de Navidad de tu trabajo son ocasiones perfectas para desconectar y disfrutar olvidándote de las responsabilidades del día a día. Cóctel (o cócteles) en mano, esas noches son inolvidables y, sin lugar a dudas, momentos que ahora más que nunca extrañamos. Como no está en nuestra mano el abrir pubs y discotecas, hemos pensado que te podíamos subir un poquito el ánimo enseñándote a preparar algunas de los combinados preferidos de las celebrities más queridas. ¿Te animas?

Los cócteles favoritos de las famosas que tú puedes hacer en casa

Sabemos de sobra cómo visten, cómo cuidan su piel y solo nos faltaba conocer qué beben cuando están invitadas a una glamurosa fiesta o a un evento de lo más top. Investigando un poquito y leyendo algunas de sus entrevistas más divertidas hemos encontrado cuáles son los cócteles favoritos de famosas internacionales de la talla de Kate Middleton o Paris Hilton y nacionales como Eva González. Del Margarita de fresa al Dry Martini pasando por el Cóctel Irlandés o el Chispazo; te contamos cuáles son los cócteles más deseados de las famosas y te damos los ingredientes que necesitas para poder prepararlos.

Si la montaña no va a Mahoma, Mahoma va a la montaña. Y si tú no puedes ir a la discoteca… ¿Por qué no montar tu propia discoteca en casa?