«La gente cree que duermo con la chaqueta puesta, pero no». Así ha arrancado la entrevista de Vicente Vallés a Joaquín Sánchez en ‘Joaquín, el novato’. Este miércoles hemos visto cómo el exfutbolista se ha trasladado a los estudios de Atresmedia para aprender a ser presentador de informativos de la mano del director y presentador de Antena 3 Noticias 2. En su charla con el exjugador de El Betis ha mostrado su lado menos conocido, como su matrimonio con la también periodista Ángeles Blanco: «Ella trabaja en Telecinco y tenemos esa rivalidad. Aunque es verdad que ella trabaja los fines de semana».

«Es como si mi mujer jugara en el Sevilla», bromeaba Joaquín. Ante esto, Vicente Vallés señaló que él es del Atlético de Madrid y que Ángeles Blanco es seguidora del equipo merengue, por lo que comparten una segunda rivalidad: «Mi mujer es del Madrid, esta parte no ayuda. Hablamos lo menos posible de este asunto. Del asunto futbolístico hablamos lo menos posible en casa, porque no ayuda mucho«, bromeaba.

«No coincidimos en pantalla casi nunca, pero a veces sí porque a ella le toca presentar algún informativo por la noche y bromeamos sobre ello«, continuaba. También ha contado que cuando alguna vez se han cruzado no comparten los contenidos de sus respectivos programas. La profesionalidad, ante todo. Sobre el hijo que tienen en común, asegura que «le interesan otras cosas que no son las noticias todavía».

Podría decirse que con Ángeles Blanco, Vicente Vallés mantiene una relación de amor y rivalidad a partes iguales. Llevan juntos muchos años y tienen un hijo en común, y ella se ha convertido en una de sus grandes rivales en la pequeña pantalla, pues también es presentadora de informativos, aunque de Telecinco, la competencia directa de su cadena. El madrileño, nacido el 10 de julio de 1963, conoció a su mujer en los informativos de 1999. Tras la separación del presentador de la periodista Lucía Méndez empezaron su historia de amor.

«La costumbre de vestirse bien es esta. Por algún motivo no solo ocurre en España. La mayoría de los presentadores masculinos llevan chaqueta y corbata y el espectador está acostumbrado», decía a Joaquín ante su curiosidad por la vestimenta «seria» de los presentadores. Durante la clase magistral, le ha enseñado al futbolista a retransmitir la actualidad mientras se pone a prueba su improvisación. «Defectos tengo muchos. Hay uno muy sencillo. A mí con cierta facilidad doy noticias serias, pero no sé la sonrisa que poner cuando damos noticias con cierta gracia», confesaba.

«Con Pedro Piqueras y Carlos Franganillo quedamos a cenar y nos vemos muy a menudo», dice Vicente Vallés

Casi toda la entrevista ha girado en torno al periodismo, pero no todo en la vida de Vicente Vallés es televisión. Al presentador le gusta dedicar su tiempo libre a sus otras aficiones, entre las que se encuentran el fútbol y la música: «Soy muy futbolero. Tengo dos grandes aficiones: el fútbol y la música. Empecé haciendo información deportiva. Me encanta el deporte en general y sé bastante porque lo he vivido… Me gusta ACDC. Mi top son los Beatles, Billy Joel, Supertramp… y hace poco he descubierto a Oasis». Cabe destacar que es seguidor del Atlético de Madrid y fan de Alejandro Sanz, al que considera uno de sus artistas favoritos.

El sevillano le ha preguntado a Vallés que le dijera una noticia que le haya marcado y este respondía: «Si tengo una imagen muy leve en la memoria de la noche en la que el hombre llegó a la Luna. Mi padre me cogió de los brazos y me dijo: ‘Vicen, tienes que ver eso’. Recuerdo que me aprendí de memoria los nombres de los astronautas y lo contaba en clase a los compañeros, a la profesora. No sabía entonces lo que era ser periodista, pero supongo que eso ha influido en mi vocación».