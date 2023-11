Vídeo: Netflix

Ya no queda nada para que llegue el 10 de noviembre, día en el que se estrenan los tres primeros episodios de 'Sálvese quien pueda', el reality de los colaboradores de 'Sálvame' en Netflix y grabado al otro lado del charco. Poco o nada se sabe de los capítulos de 'Sálvese quien pueda', aunque los vídeos de promoción que ha lanzado la plataforma de streaming han supuesto una auténtica revolución. En concreto, en uno de ellos podíamos ver a Belén Esteban fardando de su curriculum en un desternillante tráiler al más puro estilo 'Paquita Salas'. "Colaboradora y generadora de memes. Experiencia contrastada comentando y merendando”, aseguraba.

Netflix ha publicado un nuevo avance del programa y podemos ver a los colaboradores de 'Sálvame' en un autobús. Lejos de estar tranquilos, el corto vídeo nos muestra una acalorada bronca entre Belén Esteban y Kiko Matamoros. "Me parece muy cínico callarse cosas… ¿No te he dicho que hay dos grabaciones?", espeta el marido de Marta López Álamo. Ante esto, la de Paracuellos no se queda callada: "Pero que me digas de quién, yo quiero nombres, di el nombre, quién".

Así hablaba Kiko Matamoros en SEMANA de 'Sálvese quien pueda'

Kiko Matamoros hablaba hace unos días con SEMANA del inminente estreno de 'Sálvese quien pueda' y aseguraba que las promos no eran nada en comparación a lo que se va a emitir. "Bueno, eso es solo una perlita de todo lo que hemos vivido. De verdad que ha sido una experiencia impagable y no exagero. Yo creo que a nivel de entretenimiento es de lo mejor que se va a ver en televisión. Mis excompañeros de 'Sálvame' y yo veremos, el próximo día 6 de noviembre, un pase privado del primer episodio. Por lo que me han contado varias personas de la cadena están muy contentos con el resultado final y pienso que va a ser algo histórico en el mundo del entretenimiento", contaba. El colaborador de televisión se ha encontrado con una María Patiño muy diferente y no dudaba en hablar maravillas de Víctor Sandoval. "Descubrí que es una buena persona. He descubierto a una nueva María Patiño. Y creo que esta genuinidad, junto con su capacidad para adaptarse y relacionarse con el resto del equipo, la ayudaron en el proyecto y a conectar de una manera diferente con todos nosotros", explicaba. Eso sí, también lanzó una pullita: "Hubo quien tardó algunos días en comprender verdaderamente por qué estábamos allí y lo que teníamos que hacer".

Belén Esteban y su contrato con La fábrica de la tele

El fin de 'Sálvame' no ha dejado en paro a Belén Esteban. De manera reciente, la de Paracuellos reaparecía públicamente para posar ante los medios en la presentación de su nuevo proyecto. Se ha convertido en la imagen de la campaña de promoción de una nueva tarifa de 'Crea Energía'. La propia tertuliana contó a SEMANA que otras cadenas le habían tirado la caña, pero dejaba claro que ella seguía teniendo contrato con La Fábrica de la Tele.