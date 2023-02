Terelu se sincera sobre Borja Estrada, hijo de Pipi Estrada

Terelu Campos sabe diferenciar las cosas. Es por ello que no aplica al hijo de Pipi Estrada, Borja Estrada, ni una sola pizca del resquemor que pueda sentir por su ex. La presentadora de 'Sálvame' analizaba este viernes el concurso de Antonio Montero en 'Pesadilla en el paraíso' y ha sorprendido a todos al confesar cómo ve al finalista. Más allá de pedir que sea su compañero el que gane reconoce que, de no ser este, Estrada sería un muy buen candidato: "Es estupendo". Con su entrada en este concurso, tal y como adelantó SEMANA en exclusiva, el joven ha captado la atención de los espectadores y ahora lucha por alzarse con el premio final.

Los compañeros presentes en el plató, entre ellos Gema López, le aplaudían que tuviera estas palabras para él públicamente en un momento tan importante. Ante esto, no tardó en confesar que no es ningún tipo de enseñanza, que lo estaba haciendo porque así lo sentía. Al final, "no lo hago como una lección, lo pienso de verdad". Ni mucho menos ha querido ser injusta al valorar el paso del actual finalista de la edición, como sí lo ha sido su familiar con respecto a ella y su familia desde que se separaran hace ya muchos años.

Ni quiere, ni puede "aplicarle a Borja nada de lo que haya hecho su padre". El trato entre ambos mientras que eran pareja, así como la relación tras la ruptura, siempre ha sido muy correcto. Más que eso, "ha sido siempre estupendo". Se queda con la sensación de que, por muchos conflictos que haya, lo correcto ha sido siempre separar las cosas. Explicaba, al final, "nadie nos puede arrebatar eso". Para ella, que ha comentado en plató muchos realities, "es un digno ganador".

Pipi Estrada y Terelu Campos, una ruptura llena de reproches

En el año 2003 la sorpresa llegaba al mundo del corazón de la mano de Pipi Estrada y Terelu Campos. Ambos se convertirían en una de las parejas referentes del momento por todo el interés mediático que suscitaban ambos. Él rompía su matrimonio con la madre de Borja Estrada, Teresa, para comenzar una relación con la presentadora. Estuvieron juntos más de tres años. Las fotos de sus viajes ocupaban portadas y disfrutaban al máximo de su tiempo libre. Al poner fin a la pareja, el colaborador no se guardó nada de su relación y contó todo tipo de intimidades en diversos medios. Por eso recibió una demanda de la malagueña. Desde que un juez decretó que debía pagar cerca de 50.000 euros a su expareja por vulnerar su honor, no han parado de hacerse reproches públicos.

Pipi Estrada siguió ofreciendo entrevistas en las que hablaba de la hija de María Teresa Campos. Se han revelado datos tan destacables como que Terelu habría puesto fin a la relación porque este acudió al funeral del padre de su expareja o por los conflictos que él veía en la familia Campos. Para Alejandra Rubio, hija de su ex pareja, tampoco ha tenido buenas palabras. No le sentó bien lo que esta comentó en defensa de su madre cuando se le preguntó por el tema. "Mi madre de buena es tonta. Se permite sentarse en un plató a hablar mal. Tiene unas ganas de dejar a mi madre como un ogro que no es verdad", ha explicado la joven. El periodista deportivo no tardó en definirla como una "mentirosa". Él encontraba injusto que ella hablase mal de él, ya que, según ha contado, la acompañaba al colegio y hasta consiguió su plaza en su centro de estudios gracias a su intermediación.