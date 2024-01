Telecinco impone una cláusula secreta a los concursantes de 'GH Dúo' relacionada con 'Sálvame'

La segunda edición de ‘Gran Hermano Dúo’ está a punto de aterrizar en Telecinco. Tan solo quedan unas horas para que Marta Flich tome el control del reality del mismo modo que lo hacía hace unos meses con ‘GH VIP’. Como no podía ser de otra manera, todas las miradas están puestas en la cadena de Fuencarral y en los concursantes que van a sumergirse en esta aventura, ya que por ahora tan solo se conocen tres nombres: Ana María Aldón, Luca Onestini y Elena Rodríguez, madre de Adara Molinero. No obstante, este no es el único dato que ha salido a la luz, ya que también ha podido saberse que todos ellos han tenido que firmar una cláusula secreta totalmente inesperada.

Según ha revelado el periodista Rocco Steinhäuser, antes de dar pistoletazo de salida a su aventura en la casa de Guadalix, los participantes han sido informados de una sorprendente condición: “En los contratos que firman los concursantes de ‘GH Dúo 2’, una de las indicaciones ha sido no hablar de ningún colaborador de La Fábrica de la Tele durante el concurso”, ha revelado. Unas declaraciones que demuestran que, mientras dure el programa, ninguno de los participantes podrá referirse a los trabajadores de formatos como ‘Sálvame’ o Socialité’.

Sus palabras no han quedado ahí, y el comunicador ha seguido dando detalles sobre la información que le ha llegado: “Recientemente, el equipo del programa de ‘Socialité’ recibió una reprimenda por parte de la dirección de la cadena por unas declaraciones que hizo una colaboradora del desaparecido ‘Sálvame’ sobre un tema en concreto. El veto es absoluto”, ha continuado.

De esta manera se confirma el veto del que ya habían hablado previamente tanto Kiko Matamoros como los creadores de La Fábrica de la Tele, Óscar Cornejo y Adrián Madrid. Aunque en ningún espacio televisivo de Telecinco se había hecho evidente esta prohibición, lo cierto es que se espera que en ‘GH Dúo’ no salgan a relucir los nombres de rostros conocidos como los de Belén Esteban, Terelu Campos, María Patiño o Lydia Lozano, entre otros.

'GH Dúo' coge el testigo de 'GH VIP' con Marta Flich al volante

Pero ni este impedimento ha hecho que el nuevo programa de la cadena de Fuencarral sea el centro de atención de todos los platós en este jueves, 11 de enero. Tan solo unas semanas después de proclamarse Naomi Asensi como ganadora de ‘GH VIP’, el formato abre de nuevo sus puertas, esta vez para recibir a parejas muy conocidas dentro de nuestras fronteras. Eso sí, no todos sus integrantes tienen por qué llevarse bien, ya que estos dúos han sido elaborados por los profesionales del programa y prometen dejar boquiabiertos a todos los espectadores.

Cabe destacar que, todos y cada uno de los participantes del reality tienen una misión: ganar un premio valorado en nada más y nada menos que 50 mil euros. Para ello, tendrán que convivir ante las cámaras y junto a sus compañeros durante un periodo alrededor de tres meses. ¿Quién conseguirá ganarse el cariño de la audiencia?