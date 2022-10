Tamara Gorro se incorpora al plantel de colaboradores de Sonsoles Ónega. La influencer pasa a formar parte de su nuevo programa, ‘Y ahora Sonsoles’, el cual se estrena el próximo lunes 24 de octubre. Será de 19.00 a 20.00 horas de la tarde, una hora en la que se abordarán temas de actualidad, política y corazón y en la que contará con otros periodistas como Olga Viza. Pero, ¿cuál será el papel de Tamara Gorro a partir de ahora? La empresaria hablará sobre temas relacionados con la crónica social y, aunque ella todavía no ha revelado nada acerca de esta nueva aventura profesional, sí que ha ido dejando pistas de que está muy ilusionada en sus redes sociales.

Según explica Informalia, la esposa de Ezequiel Garay ha tenido que ir a Antena 3 para grabar varios pilotos y ver cómo se desenvuelve en el plató. Acostumbrada a los focos, lo cierto es que para Tamara Gorro no es nada nuevo trabajar en la pequeña pantalla, lo que hace mucho más fácil esta nueva etapa. Ella, por su parte, está pletórica por la nueva oportunidad, al igual que su jefa, que está encantada por trabajar con ella, ya que además de no tener pelos en la lengua, tiene mucho impacto en Instagram, donde tiene más de dos millones de seguidores. Nadie duda de que ‘su familia virtual’ estará ahí para apoyarla, algo que, a buen seguro, habrán valorado en la productora que ha confiado en ella.

«NUEVA ILUSIÓN….Con ganas de contaros (cuando me dejen)», escribió hace algunos días. Poco después algunas amigas se lanzaron a darle la enhorabuena, aunque ella prefirió no entrar en detalles acerca de qué tenía entre manos. Poco después, solo dos días más tarde, volvió a posar en el mismo rincón con un atrevido look, un post en el que escribió un mensaje muy similar. «Aquí de nuevo en mi nueva ilusión…Deseando contaros dentro de muuuuy poquito. ¡No queda nada!», apuntó. Será muy pronto cuando sepamos más acerca del proyecto televisivo al que se une Tamara Gorro, un espacio diario que solo dura 60 minutos y que competirá durante una sola hora con ‘Sálvame’ de forma directa.

La colaboradora de televisión cambia también de cadena, del mismo modo que lo ha hecho Sonsoles Ónega. Ambas han pasado de trabajar en Telecinco a hacerlo en Antena 3, donde habrían encontrado su hueco y donde empezarán muy pronto una nueva andadura televisiva. Cabe señalar que la presentadora de ‘Y ahora Sonsoles’ se ha llevado consigo a parte de su equipo al nuevo grupo, lo que deja ver que la comunicadora se seguirá sintiendo como en casa, aunque eso no quita los nervios y la emoción desbordante que puede sentir ante un proyecto hecho a su medida. «Mejores invitados, mejores colaboradores», dicen sobre este programa que está a punto de ver la luz.

Rostros conocidos como Máxim Huerta, Carmen Lomana o Marta Robles desean a Sonsoles que todo vaya sobre ruedas, al igual que espectadores anónimos, quienes esperan que esto cuaje y Sonsoles pueda tener una hora más en pantalla. «Se me va a hacer corto. ¿Solo una hora? Ojalá estuvieras toda la tarde» o «Ojalá se quede tu programa» son solo algunos de los comentarios que revelan la gran acogida que le espera en Antena 3.