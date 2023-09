Tamara Falcó se ha convertido en una de las protagonistas indiscutibles del jueves, y no es para menos. Después de haber asistido como cada semana a la tertulia de ‘El Hormiguero’, la marquesa de Griñón ha sido invitada a ‘Joaquín, el Novato’, programa en el que se ha sentado frente a Joaquín Sánchez para revelar algunas curiosidades sobre su boda con Íñigo Onieva.

El pasado 8 de julio, la vida de Tamara Falcó dio un giro de 180 grados. Tras muchas idas y venidas con su entonces novio, la ganadora de ‘MasterChef Celebrity’ optó por dejar lo malo atrás y retomar su camino hacia el altar con el empresario. Un etapa que ha sido mirada por lupa en distintos medios de comunicación y que la marquesa de Griñón ha afrontado con ciertas complicaciones como el cambio del diseñador de su vestido, o la ausencia de uno de sus hermanos, entre otras muchas.

Enrique Iglesias fue uno de los rostros conocidos a los que más se echó en falta en el enlace, pero su hermana ha querido justificarlo: “Enrique no estuvo en la boda de mis otros hermanos, pero en su forma de ser es muy tímido (…) Enrique es capaz de cantar en conciertos, en estadios llenos de gente, pero luego para sus cosas es de grupo muy pequeño”, ha aclarado, para después indicar que la actitud del cantante quizá no hubiera sido la idónea para el evento: “Tenías que querer estar ahí”.

Tamara Falcó, sobre su anillo de boda: "No sé dónde está"

Sin embargo, ahora la chef parece estar viviendo uno de los momentos más felices de su vida junto a su marido. Después de darse el “sí, quiero”, ambos se embarcaban en una serie de aventuras al más puro estilo Willy Fog al viajar a algunos de los rincones más bonitos del planeta. Sudáfrica, París o Tahití fueron algunos de los destinos que el matrimonio escogió para iniciar su andadura como marido y mujer, y ahora que poco a poco están retomando la normalidad, Tamara no ha querido dejar pasar la oportunidad de conceder una entrevista para Antena 3.

El Palacio de Viñuelas ha sido el escenario escogido por el exfutbolista para llevar a cabo una charla en la que Falcó le ha confirmado que está “megacasada”. Aun así, al deportista le ha sorprendido que la marquesa no presumiera de su alianza nupcial, razón por la que la hija de Isabel Preysler se ha sincerado: “Este es el que es porque lo cierto es que el otro día se me cayó y no sé dónde está”, ha confesado la invitada. Unas palabras que han dejado boquiabierto al entrevistador, que no daba crédito de la naturalidad con la que Tamara hablaba de algo tan impactante: “No me puedo creer que hayas perdido el anillo de boda”, ha exclamado.

Ni la sorpresa de Joaquín ha hecho que la hija de Carlos Falcó se preocupara ni un solo momento, ya que está “segura de que aparecerá”: “Me estaba un poco grande”, se ha justificado entre risas. Unas carcajadas que demuestran que Tamara apenas recuerda la infidelidad de Íñigo y está plenamente feliz de haberle perdonado e incluso ya planea convertirse en madre junto a él.