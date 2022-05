‘Supervivientes’ está a punto de traspasar el ecuador de su aventura, lo que es ya evidente en las fuerzas de sus concursantes, que siguen tratando de sobrevivir en un entorno salvaje, sufriendo las inclemencias del tiempo, las difíciles pruebas que propone el programa, aguantando personas con caracteres muy fuertes y, por si eso no fuese suficiente, pasando un hambre atroz y siendo víctimas de los insectos. Pero, ¿por qué aguantan los supervivientes este calvario? La respuesta es sencilla, aunque haya muchos que se justifiquen en vivir la experiencia o conocerse a sí mismos, como si no hubiese otra vía menos sufrida. Lo cierto es que el sueldo semanal que perciben por prestarse a tales calamidades es lo que les ha empujado a aceptar el reto, especialmente para Kiko Matamoros y Anabel Pantoja, que ya han demostrado en anteriores ocasiones que son de abandono fácil. Pero esta vez están aguantando el chaparrón en Honduras, superando sus propios records de permanencia.

En esta edición de ‘Supervivientes 2022’, los fichajes fuertes son los de Kiko Matamoros y Anabel Pantoja, dos estrellas del universo ‘Sálvame’. Tienen esta condición no solo por ser los que más interés despiertan en el público, junto a Nacho Palau, expareja de Miguel Bosé. También porque son los mejor pagados de la edición y eso teniendo en cuenta que Kiko Matamoros llegó a bajarse el sustento percibido con la condición de no tener que compartir experiencia en Honduras con su exmujer, Makoke, que finalmente se quedó en tierra pese a haber iniciado las negociaciones para dar el salto en helicóptero. Con ello, el colaborador de distintos programas de Mediaset se lleva por cada semana que aguanta en el concurso un montante estimado entre 28.000 y 25.000 euros.

Por su parte, Anabel Pantoja es la única que ha tenido el placer de repetir experiencia en ‘Supervivientes’. Son varias las personas que han regresado al concurso tras haber abandonado por fuerza mayor por cuestiones de salud o familiares, pero la sobrina de Isabel Pantoja dejó su concurso aparcado porque no aguantaba el calvario y se le vino grande ‘Supervivientes’ en su primer intento. Parece que ahora ha encontrado fuerzas donde no las había y sigue aguantando. En esta ocasión, su sueldo se sitúa en 16.000 euros semanales. Ahora bien, estas cifras no son redondas, pues a ellas hay que restarle el 20% que sus representantes se llevan por haberles facilitado su fichaje, mientras que deben reservar también parte de sus beneficios para que Hacienda tenga su porción del preciado pastel.

Por debajo de Anabel Pantoja, en tercera posición en cuanto a los mejor pagados de esta edición de ‘Supervivientes’, encontramos a Nacho Palau. El ex de Miguel Bosé se embolsa cada semana 15.000 euros, lo que le ayudará a cumplir sus sueños, dado que hace tan solo unos días confesaba su precaria situación económica tras haber roto su relación y tener que regresar a su pueblo y trabajar allá donde puede. Ahora, esta oportunidad le brinda no solo la posibilidad de salir del atolladero económico en el que se había visto inmerso, sino también de dar pinceladas sobre cómo era su vida junto al artista y, de paso, cómo fue el final de su relación y cómo viven sus cuatro hijos estas circunstancias.