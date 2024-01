Su nombre real, su edad y sus inicios: ¿quién es Saiko, la joven promesa de la música española?

'El Hormiguero' no deja de sorprendernos. El programa de Pablo Motos trata de encontrar nuevas caras a las que entrevistar en el plató. Eso le ha llevado no solo a abrir las puertas a los 'influencers', también a jóvenes promesas de la música. Y dicho y hecho. Este lunes se sienta Saiko, un artista de Granada que promete arrasar con todos sus temas. Ya lo dijo Quevedo en 2022 cuando fue entrevistado por Ibai Llanos. El cantante de 'Quédate' aseguró que Saiko estaba a punto de conseguir muchos éxitos en la música. "Yo he acertado mucho en predicciones. Y Saiko, el 2023 es suyo. Lo que he supuesto yo en España en 2022, el 2023 es de Saiko", dijo rotundo. Y acertó. De hecho, Saiko es el segundo cantante más escuchado en Spotify España, con siete canciones en el top 50 de dicha plataforma.

Pero, ¿quién es esta joven promesa de la música española? Saiko es de Armilla, Granada. A sus 14 años empezó a rapear, pero a los 19 años, tomó la decisión de dedicarse en cuerpo y alma a la música. Y no le ha ido nada mal. A sus 23 años no solo se dedica a lo que le gusta, también ha podido colaborar con artistas muy conocidos, como Lola Índigo, Alejo, Mora, JC Reyes o Quevedo.

Saiko ha trabajado ya con artistas tan reconocidos como Lola Índigo

Con Lola Índigo no solo ha trabajado, también ha colaborado con ella en proyectos solidarios. Y es que el pasado 5 de enero, Saiko se reunió con ella para hacer una recogida de alimentos y juguetes, en colaboración con el Banco de Alimentos y la Fundación Escuela de Solidaridad. No hay duda de que su relación va más allá de los éxitos musicales.

Aunque es conocido como Saiko, este joven se llama realmente Miguel Cantos. Antes de convertirse en la persona que es ahora, Saiko dio el paso de unirse a su hermano y formar el dúo 'Wido y Saiko'. En 2020, tomó la decisión de desvincularse de su hermano e iniciar su carrera profesional en solitarios.

Actualmente Saiko cuenta con más de 583.000 seguidores en Instagram

'Confía', 'Humedad' y 'Guaraná' con algunos de los temas que le hicieron saltar a la fama. Eso no solo le permitió aumentar el número de escuchas en las plataformas digitales, también hizo aumentar su número de seguidores en Instagram. De hecho, durante su visita a 'El Hormiguero' promete crecer esta cifra. Durante la realización de este artículo, este joven cantante tiene 583.000 seguidores en su perfil de Instagram. Estamos seguros que el número aumentará una vez que sea presentado en el plató del programa de Pablo Motos. Y es que muchos no conocerán todavía el talento de este joven.

En el terreno personal, Saiko está enamorado. El joven cantante es muy discreto con su vida personal, pero en algún momento dado ha querido compartir su felicidad con sus miles de seguidores. Eso sí, poco se sabe de su novia. Se llama Mar y llevan ya un tiempo saliendo. "Lo que más hecho de menos cuando estoy fuera" o "Eres la princesa de papi, pero ahora eres mi reina", son algunas de las declaraciones de amor que le ha escrito a través de las redes sociales.

Lo q mas echo d menos cuando estoy fuera🧸 pic.twitter.com/8weFfw9Voi — SAIKO ( @saikobeibe) October 6, 2023

El hecho de ser tan conocido ya le ha hecho sufrir las consecuencias. Y es que Saiko ha tenido que denunciar en alguna ocasión que le han seguido. Y no solo cuando ha estado cumpliendo con un compromiso de trabajo, también cuando ha estado disfrutando de unas merecidas vacaciones: "No sabéis la sensación tan fea de tener 10 chavales enfrente de mi Airbnb cuando estoy 4 días de vacaciones para estar con familia y amigos de mi novia... que nos sigan hasta la casa, nos toquen al timbre para pedir fotos y tener que estar intranquilo... no seáis así tío".