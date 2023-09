Sol Macaluso ('GH VIP 8') : "Iba a entrar embarazada, pero sufrí un aborto"

¡Inesperado! Así podríamos resumir el momento en el que se ha anunciado al primero concursante oficial de 'Gran Hermano Vip' durante el FesTVal. Con la Plaza de España de Vitoria abarrotada y con Marta Flich e Ion Aramendi (presentadores del formato), de maestros de ceremonias, Sol Macaluso ha sido la primera anunciada por el concurso para entrar en la casa más famosa de España.

La vuelta de 'Gran hermano Vip' es uno de los platos fuertes de esta temporada. Tras años sin emitirse, el ojo más famoso de la pequeña pantalla regresará el próximo jueves 14 de septiembre a Telecinco y para celebrar esta ansiada vuelta el equipo de Mediaset ha elegido el FesTVal de Vitoria dar el pistoletazo del concurso por todo lo alto. Además de escuchar la voz del super y ver el archiconocido sillón del confesionario, Marta Flich e Ion Aramendi han dado a conocer el primer concursante oficial del concurso: Sol Macaluso.

La ex colaboradora de 'Ya son las 8', apareció en una limusina negra entre los los aplausos de los allí preséntenles. No han sido momentos fáciles para la argentina. Recientemente había anunciado que había sufrido un aborto de gemelos y con gran tristeza lo expresaba así en sus redes sociales.“Yo tengo dos ángeles que me protegen desde el cielo y me llenan de amor. Vos solo resentimiento y odio en tu corazón”, escribió. La periodista de 28, que se hizo popular por cubrir la guerra de Ucrania, ha hablado con SEMANA y nos ha confesado cómo se siente tras este duro suceso y cómo va afectar este hecho a su concurso.

¿Cómo te has sentido con esta multitudinaria presentación?

Me ha encantado. Ha sido primera interacción con el sofá, me siento muy cómoda y estoy expectante de lo que me voy a encontrar en Guadalix.

¿Estás preparada para poner a partir a tus compañeros en este confesionario?

Es de lo que se trata, maldita sea (se ríe).

¿Por qué has dicho que sí?

Porque he tenido tantos retos en mi vida que una mancha más al tigre no hace nada.

¿No te da miedo entrar en GH VIP?

No, miedo me han dado otras situaciones en mi vida. Esto es diversión, esto es entretenimiento y vamos a pasarla bien.

¿Era un sueño para ti entrar en GH VIP? ¿Te lo había planteado anteriormente?

Nunca me lo había planteado. Cuando me llegó la propuesta a principios de verano fue una sorpresa. Sí que me habían ofrecido otros realities antes y nunca había aceptado pero algo tendrá GH para que haya dicho que sí.

¿Por qué no aceptaste antes y ahora sí?

Porque creo que estoy en un momento de mi vida de decir que sí a cosas que anteriormente le había cerrado la puerta.

¿Qué es lo que más pudor te da?

Tengo muchas ganas de saber con quién voy a estar. No podemos tener ninguna estrategia porque no sabemos con quién vamos a convivir en la casa, pero tengo muchas ganas de que la gente conozca quién soy.

¿Cómo eres tú conviviendo?

La verdad es que va a ser un desafío porque nunca antes lo hice. Siempre que he convivido ha sido con familiares o gente que uno ya tiene una relación así que va a ser nuevo pero creo que mi impronta va a ser divertida, no suelo llevarme mal. Me levanto de buen humor, pongo la música, bailo, me van a tener que aguantar porque estoy siempre de buen humor.

Laura Bozo y Pocholo se han medio confirmado.

Me encantan, me encanta el carácter de Laura, me voy a hacer amiga de ella porque nadie la quiere de enemiga a Laura, por supuesto. Es una mujer fantástica, es divertida, es maravillosa y me encanta que el casting sea así de variado.

Sol, ¿eras seguidora del concurso o lo habías visto anteriormente?

Había visto otros de otros países pero el de España no.

¿Qué te ha dicho tu familia de haber entrado en GH? ¿Algún adicto a GH en tu familia? ¿Cómo han recibido esa noticia?

Muy contentos todos. Ya me conocen y saben que nunca me quedo quieta y que siempre salgo con algo nuevo. En mi casa tampoco ha sido sorpresa que me embarque en otra aventura.

Sol, ¿quiénes van a ser tus defensores?

Te digo uno, que es mi padre, por supuesto. ¿Quién va a defender mejor a una persona que su propio padre?

¿Hay algo que te saque de quicio en la convivencia?

A mí no me gusta la gente falsa y creo que al final, Gran Hermano, pone a prueba eso. Quien miente se va a ver y la gente no es tonta.

¿Cómo te encuentras tras haber sufrido un aborto recientemente?

Me alegra que lo preguntes porque justamente es algo de lo que hay que hablar. Todo el mundo sabe, o la mayoría sabe que hace tres semanas perdí un embarazo. Iba a entrar a la casa de GH embarazada. Lamentablemente, es una situación que obviamente nadie quiere vivir pero que se vive. Una de cada cuatro mujeres pasan por esto en España. Son seis bebés de promedio al día que fallecen intrauterina mente y es algo de lo que hay que hablar. Me alegro de poder ser quien lo comunique y quien de la voz porque no se tiene que minimizar el dolor de quienes pasamos por esto. y cada una vive el duelo como quiere. Yo, en este momento, elijo seguir trabajando porque el trabajo es salud.

¿Cómo te impactó la noticia?

Fatal. Era el momento más feliz de mi vida, era un embarazo deseado, buscado obviamente se desmonta todo en cuestión de segundos.

¿Cómo te encuentras ahora?

Ahora me encuentro feliz de poder tener trabajo, de poder aceptar oportunidades nuevas y esto también lo hago para que mis hijos, estén en el lugar en el que estén, vean la madre que tienen.