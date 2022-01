Ya está todo listo en el Palacio de Deportes L’Illa de Benidorm para celebrar la segunda semifinal del certamen del que sale la representación española en la próxima edición de Eurovisión. Es el turno para Xeinn, Marta Sango, Javiera Mena, Rigoberta Bandini, Rayden y Sara Deop. Todos ellos actuarán en directo en una gala de la que parte como gran favorita Bandini con su ‘Ay, mamá’, una canción que se ha convertido en viral en las plataformas en streaming. Solo uno de los candidatos, Gonzalo Hermida, presnetará su candidatura a través del videoclip de su balada ‘Quién lo diría’. Después de dar positivo en COVID-19 no podrá estar presente en la cita.

Después de conocer todas las propuestas, el jurado profesional, el público y un jurado demoscópico, una muestra de la población española seleccionada mediante reglas estadísticas y demoscópicas, eligen a los cuatro candidatos que logran un pase para la gran final del sábado. Si aún no conoces a los aspirantes a representar a nuestro país en el mítico festival de la canción europea, toma buena nota:

Tanxungeurias: «Terra»

Las ‘Tanxugueiras’ es un trío de pandeireteiras gallegas formado por Aida Tarrío y las gemelas Olaia y Sabela Maneiro. El grupo comenzó su andadura en el año 2016 y apenas un año después se hicieron virales en las redes sociales cuando actuaron como teloneras del grupo Banda das Crechas en Glasgow. En su trayectoria musical se encuentran sencillos como Que non mo neguen (que no me lo nieguen, en castellano), Perfida o Desposorio; o las ‘Tanxugueiras’, que ya es un símbolo de la música gallega actual.

Xeinn

Se llama Alejandro Agudín Arribas, nació en Madrid y tiene 23 años. En el año 2021 lanzó su primer disco bajo el nombre artístico de Xeinn. Aspira a participar en el certamen de la canción europea con ‘Eco’, una canción de ritmo pegadizo, muy en sintonía con los gustos de Eurovisión. Su voz y su estilo recuerdan ligeramente a Blas Cantó, representante del festival en 2021. A pesar de su corta carrera —lanzó sus primeras canciones en 2018—, acumula un considerable número de seguidores en redes sociales, con más de 225.000 suscriptores a su canal de YouTube. Graduado en Ciencias Políticas, es uno de los candidatos más jóvenes y uno de los que más gustan de esta preselección.

Rigoberta Bandini

Es la gran favorita. Tiene a todo el mundo fascinado con su propuesta, ‘Ay, mamá’, convertida ya en la más buscada y escuchada en las plataformas digitales. El single de Rigoberta Bandini ya aparece en la lista de Spotify de las 50 canciones más viralizadas a nivel global. Gran parte de su éxito se debe a que Telecinco haya utilizado su melodía como la sintonía que acompaña a los vídeos promocionales de Rocío Carrasco. Esta barcelonesa de 31 años, cuyo nombre real es Paula Ribó González, está encantada con la popularidad que ha adquirido gracias a Mediaset, que tanto ha repetido su sencillo a diario. Es más, hasta apoya públicamente a la hija de ‘la más grande’, cuyo testimonio defiende: «Su historia me conmueve, estoy al cien por cien con ella, y que la canción forme parte de su historia me pone muy contenta». Aunque hasta hace poco nadie conocía su identidad, Bandini es bien conocida en el mundo de los actores de doblaje. Lleva años poniendo voz a actrices de talla internacional como Emma Stone, Dakota Fanning, Anna Kendrick o Emma Roberts. La canción ‘Ay, mamá’ se ha convertido ya en una especie de himno feminista. Tiene todas las papeletas para llegar lejos.

Javiera Mena

La chilena Javiera Mena, de 38 años, es toda una veterana en el mundo de la música. Considerada una estrella de la música independiente, llega a la semifinal con una canción llamada ‘Culpa‘. Ha participado en numerosos festivales, incluido el prestigioso Festival de Viña del Mar de su país natal. Ha ganado la Gaviota de Plata y la de Oro. Hasta el momento ha lanzado ya cuatro discos de estudio e incluso ha sido nominada al Grammy Latino en la categoría a mejor canción alternativa por ‘Otra era’.

Rayden

Quiere representar a España en Turín con el sencillo ‘Calle de la llorería’. Al igual que muchos de sus contrincantes, canta bajo nombre artístico. Su nombre real es David Martínez Álvarez. Nacido en el municipio madrileño de Alcalá de Henares, tiene 36 años y también una larga trayectoria musical, con seis discos en solitario y colaboraciones con artistas destacados como Iván Ferreiro y Rozalén.

Sara Deop

Es guapa, sexy y famososa. Participó en ‘La voz kids’, donde quedó finalista en 2017. Con solo 19 años, esta joven mallorquina canta en inglés y español el sencillo ‘Make You Say’.

Gonzalo Hermida

Tiene 26 años y nació en Cádiz. Por culpa del covid no podrá asistir a la semifinal de TVE, pero cuenta con una importante baza. Es uno de los pocos artistas de esta preselección que cuenta con vídeo oficial para su canción. Este clip sustituirá a su actuación en la segunda semifinal. Su propuesta para representar a España en Eurovisión es una bonita canción de pop melódico llamada ‘Quién lo diría’. .