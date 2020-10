En ‘Quiero dinero’, la colaboradora ha respondido a una pregunta sobre Belén Esteban que a la de Paracuellos no le ha hecho ninguna gracia.

Este lunes, Chelo García Cortés ha aceptado varios de los retos que le ha propuesto ‘Quiero dinero’, el nuevo concurso de ‘Sálvame’. El primer reto de la tarde era, en apariencia sencillo. Solo tenía que responder a una pregunta sobre uno de sus compañeros. Por el mero hecho de responder ganaría 100 euros, así que aceptó sin dudarlo. La gallega miraba a la de Paracuellos del Jarama, que no parecía molesta ante la actitud de su compañera. «Ella está jugando… a ver la pregunta cómo es. En este programa de trata de dar contenido», reconocía.

“¿Crees que Belén Esteban es poco trabajadora y muy quejica?”, preguntaba Kiko Hernández a Chelo. «No creo que sea poco trabajadora porque la conozco desde hace 30 años y toda su vida ha estado trabajando. Ahora está en televisión, pero lo ha hecho toda la vida. ¿Quejica? Se puede quejar como los demás. Yo también me quejo», respondía la colaboradora. Lo cierto es que la cara de la ‘princesa del pueblo’ al escuchar a Chelo no era precisamente de satisfacción. Algo le había sentado mal. Y no ha tardado en aclarar el motivo.

Su enfado de Belén no era con Chelo, sino con las personas que formulan ese tipo de preguntas. “Lo de Chelo lo entiendo. Me parece vergonzoso es quién hace las preguntas esas. Pero bueno, sé dónde estoy y ya está. No me parece una pregunta dura, es que no lo entiendo. Porque esa pregunta: ¿A qué viene? Esto no va en contra de Chelo. Lo que me duele es de quién viene esta pregunta”, decía. A parecer, el motivo de este enfado es que esta declaración la hizo en su día Toño Sanchís, que fuera su representante y que tantos dolores de cabeza le ha ocasionado.

En ‘Quiero dinero’ a Chelo aún le quedaba un reto mucho mayor que el de responder a una sencilla pregunta sobre Belén Esteban. Para ganar 2.000 euros y seguir jugando le propusieron someterse a un cambio en su cuerpo. A cambio de tan suculenta cantidad tendría que hacerse un piercing en directo. La gallega aceptaba el desafío.