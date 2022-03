En los últimos días, los negocios de Raquel Bollo han sido cuestionados por ‘Sálvame‘ y han sacado a relucir los posibles problemas económicos por los que estaría pasando la sevillana. Este domingo, la colaboradora de ‘Viva la vida‘ se ha venido abajo y ha reconocido que no puede más y se está planteando dejar la televisión. «La he encontrado muy afectada«, reconocía Emma García.

La presentadora de ‘Viva la vida’ ha explicado que se han encontrado a una mujer desconsolada después de que escuchara las fuertes críticas que le han dedicado sus excompañeros. «La gente tiene que saber cómo somos fuera de cámara. Estábamos Raúl y yo y aparece Raquel, la saludamos y hemos visto a una mujer derrotada, desconsolada, llorando a lágrima viva y diciendo que se iba, que estaba muy a gusto en este programa, pero que se iba. Y más cosas que ya creo que son cosa suya», comentaba García. Tras escuchar estas palabras, Raquel Bollo se venía abajo y confesaba que estaba «cansada». «Soy una mujer fuerte, así me considero, y tengo fuerzas, pero las quiero gastar en mi vida de fuera. Mejor o peor, pero es mi vida. En mis proyectos, ilusiones, que me hacen sentir bien…», decía entre lágrimas.

La sevillana insiste en que no tiene la necesidad de seguir justificándose y defendiéndose de todas las informaciones que salen a la luz sobre ella. «No tengo más fuerzas para estar justificándome, yo no se las pido a nadie. Me alegro por todo el mundo y de los errores de los demás me preocupo, más que alegrarme. Soy consciente que hay informaciones que salen, y después ya considero que son cosas que yo no voy a estar toda mi vida demostrando. Las demostraré donde tengo que demostrar«, admite dejando caer que tiene en mente emprender acciones legales.

Raquel Bollo se siente culpable del dolor que le está causando a sus padres, algo que lamenta profundamente. «En el fondo me siento culpable por mis padres, pensando en cuándo se van a quedar tranquilos. Prácticamente, cuando llego a mi casa, no me quieren ni preguntar y me duele que sufran. Nunca me han pedido que deje la tele. No lo he hablado con nadie, ni con ellos ni con mis hijos», comenta.

Los problemas económicos de Raquel Bollo

Raquel Bollo y su novio, Mariano Jorge Gutiérrez, deberían una elevada cantidad de dinero a su casera, tal y como este ha reclamado en ‘Sálvame’. En concreto, la sevillana y su pareja han acumulado una deuda total de 20.000 euros. «Desde septiembre que ya no están en la casa, el casero lleva reclamando las mensualidades. Lo que más le ha molestado al propietario es que le han llegado ahora facturas impagadas de luz, de agua, de gas…», señalaban en el programa de las tardes de Telecinco. También podrían tener facturas pendientes con proveedores del negocio de moda que tiene la andaluza. «El propietario está cabreado como una mona y no entiende por qué están haciendo esto», destacaban.

El casero de Raquel Bollo intervenía en ‘Sálvame’ y confirmaba su queja hacia la colaboradora de televisión: «Me han dejado unos muebles que son basura y han destrozado el césped. He tenido que cambiarlo todo». Ante esto, los colaboradores del espacio de Mediaset se preguntaban cómo era posible que tuviera problemas económicos después de haber cobrado desorbitadas cantidades de dinero por sentarse en programas de televisión. Jorge Javier Vázquez se ha atrevido a hacer un cálculo mental del dinero que podría haber ganado Raquel Bollo a lo largo de su ‘carrera’ como personaje del corazón: uno 3 millones de euros brutos. Esta cantidad «se le queda en un millón y medio con lo de hacienda. A eso quítale lo de los representantes. ¿Se te queda en unos 900.000 euros? Entre Hacienda, multas y embargos se le ha quedado en nada».

«Perdió una casa que tenía en la playa y otra que tenía en Sevilla», recordaba María Patiño y hacía hincapié en que estuvo inmersa en un largo proceso judicial que «por el que fue condenada a pagar unas costas altísimas por su representante y tuvo que pagar más de 400.000 euros«.

