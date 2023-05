Raquel Bollo irrumpe en el plató de 'Sálvame' a gritos: "¡Maltratadores!"

'Sálvame' se acercaba a su emisión en Mitele Plus cuando ha vivido el monumental cabreo de Raquel Bollo con ellos. La diseñadora se encontraba en las instalaciones por su aparición en 'Supervivientes: Tierra de nadie' esta noche cuando explotó con el programa y Telecinco. Rocío Cortés, hija de Chiquetete, se sentó por la tarde en el plató y arremetió contra ella y sus hijos por el trato que entendía le dieron a su padre y no pudo aguantar más. Desde los pasillos de Mediaset, a gritos, se lo hizo saber: "Sinvergüenzas, que no me habéis dejado cerrar el capítulo en la vida. Esto querías, espectáculo".

Su enfado contra los que fueron sus compañeros iba en aumento y ni Belén Esteban podía frenarla. "Habláis de menores...sois sinvergüenzas todos. Rocío Carrasco es maltratada y yo con tres sentencias me seguís trayendo a gente", les lanzaba sin contemplaciones. Las cámaras seguían a la colaboradora, que no podía parar. Terelu Campos la seguía, al igual que su amiga, y acabó recibiendo también reproches por creer que no la había defendido suficiente ante todo lo que se insinuó por la hija de su ex pareja.

"Ya está bien, que habéis echado gente por hablar de Rocío Carrasco y a mí me los traéis". Le pedía a su amiga, muy emocionada, que dejara ya de enfrentarse con todos sus compañeros. "No te mates con nadie Belén, que no merece la pena ninguna. ¿Qué no ves que ninguno me habla? ¡Venga, Telecinco! ¡Y conmigo sí resaltáis y habláis de los menores", sentenció.

Raquel Bollo estalla contra 'Sálvame': "Me estoy defendiendo en los juzgados"

'Sálvame', en medio de estos gritos, cortó la conexión y apareció la cabecera de '25 palabras'. Cuando ya se dio inició a 'Sálvame Naranja Plus' los colaboradores estaban en plató para seguir debatiendo sin más referencia al respecto. Raquel Bollo explicó entonces porqué no se estaba pronunciando públicamente: "La demanda sigue, que no piense la gente que tengo la imagen que dais. Estoy defendiendo en los juzgados. Me maltrataron mucho y me habéis seguido maltratando psicológicamente mucho. Me da igual. Telecinco y su puta madre". Roció Cortés no se cortó a la hora de señalar a Raquel Bollo. Además de destapar numerosas dudas y especulaciones, le dedicó frases como "mi padre le pagaba al padre de Raquel 100.000 pesetas para que cuidara a mis hermanos" o "en una ocasión estando Chiquetete convaleciente Raquel le increpó y le insultó pidiéndole dinero".