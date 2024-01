Qué fue de Sandra Daviú, la presentadora de 'El diario de Patricia' a la que le dieron tantos ataques de risa en directo

'El diario de Patricia' fue icónico, de hecho, años después de despedirse de la televisión sigue siendo recordado. Es raro coincidir con alguien y que cuando le preguntes por el magazine no tenga en la cabeza a sus dos presentadoras más conocidas. Nos referimos a Patricia Gaztañaga (57 años), quien se negó a volver a la pequeña pantalla y a Sandra Daviú (48 años), quien en cambio sigue vinculada a ella. Ambas hicieron en historia gracias a su espontaneidad y es que encajaban a la perfección en lo que el público quería en esa época. Llegó a firmar un 30,8 % de share y a alcanzar 3,6 millones de espectadores, datos brillantes en los que las dos tuvieron mucho que ver. Esta vez queremos hablarte de Sandra, periodista a la que en pleno directo le dieron numerosos ataques de risa y cuyos vídeos siguen siendo virales décadas después. Fue la sustituta de Patricia a partir del año 2008 y hasta que el programa decidió echar el telón tres años más tarde. Si bien ahora apuesta por un perfil más discreto, lo cierto es que sigue muy presente en los medios de comunicación. A continuación te contamos cuáles son sus últimos movimientos.

La risueña presentadora, Sandra Daviú, ahora trabaja en Televisión Española

Sandra Daviú además de ser doctora en Periodismo por la Universidad Complutense de Madrid y profesora en las aulas, ahora también es presentadora de 'La suerte en tus manos', el cual se emite los viernes en Televisión Española. Ha seguido con el mismo rol, pero dando un aire fresco a su trabajo. Eso sí, quien está cerca de ella insiste en que ante todo le acompaña "el buen humor", algo que siempre se hizo evidente en la televisión y que a día de hoy sigue teniendo consigo. Ha pasado por diferentes programas como 'Espejo Público', 'España directo' o en la lotería de Navidad, precisamente una de las citas que más audiencia cosecha año tras año y que mayor buen rollo dejan en el público por toda la magia que genera.

En cuanto a su vida personal Sandra no da demasiados detalles. Fue madre de un niño en el año 2016 que, según ella, le puso su vida patas arriba. "Empezando el año con la mejor compañía. Gracias 2024", escribió hace solo unos días junto a una foto con su pequeño, post en el que, por cierto, escribió que él era el amor de su vida. Una publicación en la que se puede ver que Sandra es muy cercana a sus seguidores, a quienes procura responder con cariño, ya que no puede estar más agradecida por su acogida dentro y fuera de la red. Años atrás sí que se ha dirigido a sus personas favoritas, esos pilares que jamás le han fallado y que le hacen sentir tan bien. "Mi padre y mi mijo, dos de las personas que más quiero en el mundo. Esta foto tiene varios años, pero me produce una gran ternura y hoy he querido compartirla con vosotros en este día en el que no podremos abrazar, ni besar a nuestros padres debido a las circunstancias. Así que cuando podamos, no dejemos de hacerlo porque no hay un amor más generoso, desinteresado, altruista y bondadoso. Yo, soy lo que soy, en gran medida, gracias a él. Papi, t’estimo molt", escribió Sandra Daviú.