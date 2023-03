Patricia Donoso quiere abandonar 'Supervivientes'

Tan solo 72 horas después de iniciar su gran aventura televisiva en 'Supervivientes', Patricia Donoso ya quiere abandonar el concurso. La abogada, que saltó a la fama por su relación con José Ortega Cano, está atravesando sus horas más bajas.

"Lo está pasando muy mal. No ha pasado nada grave, no está en una situación super incómoda, pero quiere abandonar", afirmaba Ion Aramendi durante en el programa 'Fiesta'. El presentador también indicaba que durante 'Conexión Honduras' iban a hablar con ella para que se replantee la situación. La noticia ha sorprendido entre sus seguidores ya que ella se mostró muy motivada cuando anunció que formaba parte del elenco de esta nueva edición. "Estoy orgullosa de haber vivido esta aventura, estoy feliz de poder entrar en vuestras casas y reírnos, llorar y vivir juntos", señalaba.

Patricia Donoso, un personaje controvertido

Desde que se diera a conocer públicamente, Patricia Donoso es una persona que no deja a nadie indiferente. "Amarme u odiarme pero entender que somos muchos y todos merecemos, con defectos y virtudes diferentes, vivirlo", afirmaba recientemente la abogada. Antes de arrancar la aventura vaticinaba que no iba a ser nada fácil: "El día que no entretenga más sacarme de aquí".

El nombre de Patricia Donoso empezó a sonar con fuerza el pasado mes de octubre cuando hizo unas controvertidas declaraciones. «Me he enrollado con Ortega Cano. Eso lo saca Lydia Lozano, con gran acierto como siempre. Me enrollo con él en España en una feria de Sevilla o un Rocío, ahora no me acuerdo. No nos acostamos. Él no estaba casado en aquel momento, pero estaba viviendo con Ana María y además estaba embarazada. Íbamos él y yo de Sevilla a Madrid en el AVE y nos íbamos a quedar en mi finca de Ciudad Real, pero su hermano lo esperaba en Madrid y no pudo ser». Desde entonces ha realizado distintas entrevistas en Telecinco desgranando su relación con el torero quien ha desmentido que tuviese algo con ella.

Fue la segunda concursante confirmada de esta edición de 'Supervivientes' y le hicieron la propuesta de participar en el reality a finales del año pasado. "Me lo he ido pensando. Mi marido, Charles, me dijo que hiciera lo que quisiera que me apoyaría al cien por cien". Eso sí, ya ha adelantado que existen límites que no va a pasar: "No me raparía el pelo por nada del mundo".