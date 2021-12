Juanma Castaño y Miki Nadal han hecho historia al tener que compartir el triunfo en la última edición de ‘MasterChef Celebrity’. Es la primera vez que sucede en este talent show y como tal deben acudir a las citas para promocionar su nueva condición de chef vip juntos, pese a que comenzasen su aventura con tiranteces que arrastraban del pasado por su condición como comentaristas deportivos. Entre broma y broma se lanzaban pullas y así volvieron a hacer este martes en ‘La Noche D’, programa presentado por Dani Rovira en TVE en el que volvieron a compartir plató, risas y muchos gestos de complicidad que muestra que al final han sabido atesorar una buena amistad.

La pareja ganadora de ‘MarterChef Celebrity’ hablaron sin tapujos sobre su vida personal, narrando incluso algunas anécdotas pasadas como encontronazos con la policía o sus fiestas más locas. En este entorno amigable, se le preguntó a Juanma Castaño por un mero dato sobre su novia, su también compañera Helena Condis, sin saber que entraría en terreno pantanoso y que viviría un momento “tierra trágame” al no saberse la respuesta. La pregunta era sencilla y tan solo querían saber qué día había nacido su novia, es decir, la fecha de cumpleaños. El locutor deportivo se quedó en blanco, su mente comenzó a echar humo y no sabía dónde meterse y es que no sabía a ciencia cierta el aniversario de su chica.

“Mi pareja el 29 de diciembre de… ¿1984?”, terminaba por preguntar, para después sonar una alarma que le informaba de que la fecha no era correcta. “¡Es que ella se quita años siempre! Del 87, ¿puede ser? ¿Del 85? No sé, por ahí anda. Sé que va a cumplir 34 ahora”, ha zanjado el periodista en apuros asumiendo finalmente que no sabe a la perfección la fecha de nacimiento de su amada y sabiendo que esto traería mucha cola. Para salir airoso del embrollo, al final ha sentenciado que “está estupenda”, independientemente del año en el que llegó al mundo. Juanma Castaño no andaba mal encaminado y acertó que su chica es del año 1987, aunque para acertar tuvo que dar varias cifras al tuntún. Al menos sabe que su cumpleaños cae el 29 de diciembre y que tiene tan solo unos días para encontrar el regalo perfecto para obsequiarle.

Miki Nadal y sus fiestas más locas

Pero no sólo Juanma Castaño se enfrentó a las preguntas más incómodas de Dani Rovira y es que Miki Nadal también tuvo que pasar por la prueba de las fechas de aniversario de su familia, aunque en su caso supo salir airoso. No tanto cuando le tocó narrar aquella ocasión en la que la policía se presentó en una fiesta que habían orquestado el equipo de ‘Sé lo que hicisteis’. Los vecinos se quejaban del ruido y el jolgorio que había en la casa de al lado y en vez de recibir una reprimenda por parte de los agentes de policía, al final terminaron uniéndose a la velada entre bromas e imitaciones a famosos. Eso sí, la fiesta terminó pronto, pues los agentes al final tuvieron que cumplir con su labor y dar la diversión por acabada.

Pero Miki Nadal se vino arriba y también rememoró la fiesta más loca a la que ha acudido en su vida. Fue el día de su despedida de soltero y entre sus camaradas de fechorías estaba Florentino Fernández. La fiesta se les fue de madre y terminaron en un casino, donde el humorista dice que se “la liaron gorda” y donde terminó incluso perdiendo el carné de identidad, pero peor aún, “también la dignidad”. Un detalle que hizo que el público estallara en carcajadas ante su confesión.