Melyssa Pinto, exparticipante de programas como ‘Supervivientes’ o ‘La isla de las tentaciones’ sorprendió hace unos días en redes al contar que había empezado un primer proyecto como actriz tras su paso por los formatos de Telecinco. Ayer, durante la presentación de la serie ‘Operación Marea Negra’, la joven habló con SEMANA sobre su nuevo reto profesional.

Hoy nos hemos enterado de que has empezado a rodar tu debut como actriz. Cuéntanos…

A ver, es que la gente dice debut como actriz y en realidad he hecho tres frases en un cortometraje. Aunque no le quito mérito, es verdad. Me han ofrecido esta oportunidad, estoy muy contenta. Al principio estaba muy nerviosa, pero los actores me han hecho sentir muy arropada.

¿Cuál es el proyecto qué estás haciendo?

Es un cortometraje que se llama ‘Takbir’ y el director es Jordi Calvet. He trabajado con Macarena Gómez, Pedro Casablanc, Xenia Tostado, Iván Hidalgo… La verdad es que me ha gustado mucho, nos lo hemos pasado muy bien, y no os puedo contar mucho porque tenéis que ver de lo que va.

¿De qué genero es el cortometraje?

Bueno, yo diría que acción. Es que trata un tema un poco delicado.

¿Temes las críticas de la gente?

Obviamente, al no haber estudiado y haberme dado esta oportunidad, habrá gente que a lo mejor lo critique, pero es que no puedo decir que no a una oportunidad como esta. Lo he intentado hacer lo mejor posible y aceptaré las críticas porque no estoy formada y nunca había hecho algo así, así que espero que guste.

¿Te gustaría seguir haciendo más cosas como actriz?

Sí, me gustaría probar. Ahora que lo he probado, me ha gustado y me he sentido cómoda, ¿por qué no estudiar un poco, hacer algún curso y ver si esto funciona?

