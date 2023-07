Marta Flich presenta las novedades de 'GH VIP': ya hay fecha de estreno

¡Vuelve la vida en directo! Tras varios años sin estar en emisión, 'GH VIP' vuelve más fuerte que nunca a Telecinco y lo hace con una nueva maestra de ceremonia. Marta Flich será la encargada de coger el testigo de Jorge Javier Vázquez y presentará una edición totalmente renovada que promete dar mucho que hablar. La presentadora de 'Todo es mentira' se ha convertido en la primera invitada de 'La última noche' y le ha desvelado a Sandra Barneda algunas de las novedades del programa.

'GH VIP' llegará a la parrilla de Telecinco el próximo 14 de septiembre y lo hará por todo lo alto. Tal y como ha revelado Marta Flich, contarán con un nuevo plató que tendrá un elemento diferenciador y novedoso que se verá desde el primer minuto. Además, el logo se reinventa y la casa será completamente nueva y espectacular. "El casting no es al uso, que se pueda esperar, es un casting que va a encantar. Es diferente, pero es 'Gran Hermano VIP' en estado puro", ha explicado la presentadora dejando claro que ha pedido que no le digan los nombres hasta el final para que no se les escapen.

Otra de las importantes novedades es el regreso del mítico Súper. Sobre esto, Marta Flich ha reconocido que era una figura imprescindible: "Esa voz que es todo, es el contacto que tienen ellos. Se convierte en su referencia emocional, todas las palabras para ellos son un impacto, se hacen muchas preguntas por su entonación".

Marta Flich es consciente de las comparaciones que habrá

Marta Flich sabe que tiene un gran reto por delante y es por eso por lo que aceptó sin dudar la oferta de la cadena. Sabe que todas las miradas estarán puestas sobre ella y que llegarán a compararla con Jorge Javier Vázquez, a quien considera uno de los mejores comunicadores del país, y con Mercedes Milá. No tiene miedo porque quiere impregnar la nueva edición del reality con su personalidad. "Lo que puedo aportar es lo que me dijeron, mi espontaneidad, mi sentido del humor, mis distintas capacidades. Me van a comparar, me parece fantástico. Es un elogio que me puedan comparar con Jorge Javier y con Mercedes. Cada uno tiene que asumirlo desde la humildad, no somos los protagonistas de nada, lo son los concursantes y el público", reflexionaba la presentadora.