«Entro sola, mi madre me va a apoyar desde casa», ha afirmado ilusionada con este nuevo reto televisivo.

La nueva edición de ‘La Casa Fuerte’ caliente motores y poco a pocos se van conociendo los nombres de los rostros conocidos que se atreverán con este reto. La quinta concursante confirmada es Mari Cielo Pajares, la hija del veterano actor Andrés Pajares y Chonchi Alonso. «Estoy contentísima», afirmaba entusiasmada después de que Telecinco desvelara su nombre. Asumirá el reality en solitario: «Entro sola, mi madre me va a apoyar desde casa», señalaba.

Respecto a si conoce a los otros personajes confirmados, ha señalado que Sonia Monroy era su vecina cuando residía en Los Ángeles. «Es una tía encantadora». Respecto a cómo se encuentra su corazón actualmente ha señalado lo siguiente: «Estoy soltera y yo siempre estoy enamorada. Es importante estar enamorada».

Mari Cielo Pajares es un conocido rostro de la pequeña pantalla. Se ha sentado en diversas ocasiones en un plató de televisión para hablar de su relación con su padre repleta de vaivenes. Los últimos años han sido especialmente difíciles para ella. En 2017 sufrió un importante accidente de tráfico que le provocó graves fracturas. Durante una entrevista en ‘Sábado Deluxe’ aseguró que como consecuencia de aquel incidente la relación con su progenitor se deterioró por completo.

“Estaba en la UCI y mi padre no vino a verme a Barcelona», contó entonces. Afirmó que le había dicho que no estaba bien de salud, pero finalmente descubrió que se había ido de vacaciones a Marruecos. «Estas cosas duelen”. Unas declaraciones que hizo hace tan solo uno año cuando también aseguró que le afectaba cuando hablaba con él: “Psicológicamente me machaca porque enjuicia mucho. Te sientes muy juzgada cuando hablas con él”.

Mari Cielo, de 44 años, siempre ha querido abrirse paso en el mundo de la interpretación. Ha hecho sus pinitos como actriz, pero ahora se define como guionista y escritora. Recientemente visitaba ‘Sálvame’ donde confesaba que había compartido fotos subidas de tonos en una conocida aplicación. Explicó que cuando comenzó el primer estado de alarma, sus fuentes de ingresos se vieron perjudicadas: «Lo peor es que no tienes paro, no tienes ERTE ni ningún tipo de ayuda. No ves la posibilidad de pagar un alquiler». Añadía que no podía hacer otra cosa. Asimismo reconoció que había «tocado fondo» en diversas ocasiones: «Momentos en los que he ganado mucho dinero y otros en los que he dormido en un sofá. Estoy acostumbrada a esos cambios».

Isa Pantoja también entrará en la casa

Mari Cielo se une a los otros cuatro personajes confirmados. La primera pareja fue Isa Pantoja y Asraf Beno, quienes se han comprometido recientemente. La hija de Isabel Pantoja asume esta experiencia con mucha ilusión y cree que será «súper divertida». La segunda pareja es la formada por Sonia Monroy y Juan Diego. Se llevan 22 años, pero la diferencia de edad no ha sido nunca un obstáculo en su relación.