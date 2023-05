Manuel Cortés abandona definitivamente 'Supervivientes' por prescripción médica

Manuel Cortés se encontraba entre las quinielas de los favoritos de 'Supervivientes', pero finalmente ha tenido que abandonar el concurso. El hijo de Raquel Bollo deja los Cayos Cochinos de Honduras por motivos de salud. El equipo médico tomaba la decisión de que su estado físico no aconsejaba su continuidad.

El joven reconocía durante un directo con 'Conexión Honduras' que su cuerpo no estaba respondiendo bien. A lo que el presentador, Ion Aramendia, subrayaba que su estado de salud era lo principal en estos momentos. "Bajo ningún concepto pondríamos en riesgo la integridad física de ninguno de los supervivientes". Acto seguido leía el comunicado definitivo: "Tras volver a realizarse todas las analíticas y las pruebas convenientes y viendo los resultados de estas y tu situación clínica, el equipo médico del programa ha decidido que tu estado físico no aconseja tu continuidad en el concurso y por ello debes abandonar la aventura".

La reacción de Manuel Cortés

El hijo de Raquel Bollo no ha podido reprimir las lágrimas cuando ha sido consciente que su aventura en 'Supervivientes' tocaba a su fin. "Me lo imaginaba porque están siendo unos días muy duros para mí porque el cuerpo no me acompaña, voy caminando arrastrándome y creo que no es lo que el público ha visto de mí durante este tiempo. Me da mucha pena. Se me rompe el sueño que tenía de ganar el programa y contra eso llevo luchando varios días. Es imposible". Su madre le ha enviado unas cálidas palabras y le ha recordado que estaba muy orgullosa de él: "Te vas dando una lección de amor por este reality. Te quiero".

Además, el joven ha podido escuchar unas palabras de ánimo por parte de un pilar en su vida, su abuelo, Fernando Bollo. "Para mí tú eres el campeón, si no puedes, no puedes. Para mí has ganado, para casa y punto. Ya está. El principal eres tú. Para nosotros has sido el ganador. Tranquilo y para adelante", le decía. Manuel Cortés explicaba que se veía incapaz de hacer el "esfuerzo" de continuar. "Después de lo que he demostrado, solo me queda sentir que el público me reciba como que ha sentido mi esfuerzo y que he hecho todo lo posible". El problema que ha obligado a Manuel Cortés a abandonar el concurso se debe a una acumulación de heces en la zona del colon lo que le provocaba fuertes dolores estomacales. "Se ve en la radiografía. Es lo que me estaba pasando", señaló él mismo.