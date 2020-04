Malú ha hablado con Pablo Motos en ‘El Hormiguero’ del dulce momento que está viviendo. La cantante, que espera su primer hijo con el exlíder de Ciudadanos Albert Rivera, se enfrenta a esta etapa confinada en su casa, debido a la emergencia sanitaria que estamos viviendo. En su entrevista con el programa de Antena 3, la cantante ha revelado que el sexo del bebé que espera es una niña.

«Estoy muy feliz. Ya queda muy poquito, estoy con mucha emoción y con mucha ilusión y con muchas ganas de tenerlo en mis manitas«, confesaba la artista. «Ahora mismo le estoy tocando el culo», admitía. Serena y con cara de felicidad, Malú ha asegurado estar viviendo un momento muy especial. «Esto es para mí lo más bonito del embarazo. Al principio es todo muy raro porque te hinchas de sopetón y no entiendes los cambios de tu cuerpo. Pero cuando empiezas a notarlo y a moverse te quieres morir».

Motos le preguntaba qué se siente al tener un bebé dentro. «Independientemente de que el embarazo es como es y a veces empiezas a estar incómoda, tu barriga es lo más bonito del mundo», respondía.

«He engordado bastante»

«La barriga te pesa mucho y te puede provocar ardores», comentaba Motos. «Estoy teniendo un embarazo muy bonito. Es muy fácil, muy cómodo. Lo estoy llevando mal desde el ppio porque tengo insomnio. Está siendo fácil. Como dice mi ginecólogo, estás teniendo un gran embarazo».

«He engordado bastante y de hecho ya me empiezo a hinchar. Tengo la cara alargada y no lo parece pero empiezo a estar hinchada como Fiona, de ‘Shrek’, con la nariz hinchada y la boca muy gorda».

La cantante ha revelado que ha tenido antojos. «Al principio de todo, antes de saber que estaba embarazada, me dio por los huevos fritos». Pero después de esa fase inicial no ha vuelto a tenerlos. «A lo mejor algún día» le han entrado «ganas de dulce».

«Cuando me dijeron que era niña me hizo muchísima ilusión»

El presentador le preguntaba por una de las grandes interrogantes sobre su embarazo: el sexo del bebe. «¡Es una niña!», exclamaba desde su casa. «Lo del niño niña se te borra de tu mente sabes las cosas que pueden pasar y cuando me dijeron que era una niña me hizo muchísima ilusión».

Aún no han elegido el nombre del bebé

Aunque desde que se quedó embarazada padece insomnio, Malú ha explicado que se siente bien. «Estoy tranquila porque confío mucho en nuestra sanidad, en nuestros sanitarios. Mi médico me ha dado mucha tranquilidad con ese tema. Me da más miedo tenerlo yo que el hecho de poder tenerlo en un hospital. Estoy súper tranquila en ese sentido y al o mejor con un poquito de surte ya estamos fuera de la pandemia. Tenemos una sanidad que chapó».

Sobre el nombre del bebé, ha admitido que ella y Albert Rivera aún no lo tienen claro. «Ese tipo de conversaciones las vamos a tener más adelante. Tenemos nombres que nos gustan». Pero prefiere esperar a «verle esa carita y ver de qué tiene cara. La discusión llegará cuando venga el momento». Así, tras el parto, ambos podrán decidir y dirán: «Venga, ¿cuál?».

La cantante, ilusionada con su nuevo proyecto

A pesar de la situación actual, la artista acaba de lanzar su nueva canción ‘Tejiendo Alas’, que ya se ha convertido en doble número 1 en Itunes. Su nuevo single está dedicado a todas las madres, a las que pronto lo van a ser y también a aquellas que ya lo han sido. O a las que tienen planes de serlo en un futuro. «Me daba mucha pena demorarlo más cuando es una canción que tú la estás dedicando a todo ese poquito que te queda para que llegue el momento. Esperar más me daba pena», explicaba.

Hace apenas 24 horas, la sobrina del mítico guitarrista Paco de Lucía hablaba de su último proyecto con la emisora Cadena Dial. «Ha sido la primera vez que grabamos y salimos en una pandemia», decía. «La voz de hecho no la hemos podido ni regrabar. Lo que quedó en el estudio de primer día fue lo que se quedó. Luego no hemos podido volver a grabar porque no hemos podido volver a juntarnos».

Una canción escrita para su hija

En su entrevista con Pablo Motos, Malú ha contado que este trabajo, que presenta en en una situación de crisis global, le hace especial ilusión. Es un tema que ha compuesto especialmente para su hija. «Falta poco para verte y escribirte esta historia de amor», dice la letra. «Quería decirle que soy su madre y siempre voy a estar aquí y que no tenga miedo para cuando salga al mundo siempre voy a estar para protegerla. Por muchos dragones que salgan por el camino la voy a proteger. Quería hacerle un regalo a mi niña».