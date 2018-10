¡Makoke y Darek se dan un beso en ‘Gran Hermano VIP’

Makoke y Darek han protagonizado el ‘momentazo’ de la semana en ‘Gran Hermano VIP’. Muchos han comentado siempre que los dos podrían convertirse en una de las parejas de la edición y ahora la cosa ha dado un paso más: ha habido un acercamiento entre ellos y ¡se han besado! Pero que no cunda el pánico, porque este beso se ha producido por exigencias del guión.

Se trata de un momento que está escrito en el guión de ‘Amor y pasión en Gehaches’, que ha sido escrito por Ángel Garó. Una novela en la que participan todos los concursantes de la sexta edición de ‘Gran Hermano VIP’ y que nos está dejando momentos como estos, en los que vemos el beso entre Makoke y Darek.

La encargada de dar esta noticia ha sido Marta López en el plató de ‘Ya es mediodía’: “Es parte de la prueba, pero a mí si no quiero que me den un beso en la boca, no me doy un beso”, ha explicado la colaboradora de televisión. Otros de sus compañeros han analizado al detalle el vídeo y han dicho tajantes: “Ella se engancha”.

Se besan, aunque no están obligados a hacerlo

“Aunque sea parte de la prueba, nadie obliga a nadie. Si no quieren, no se besan. Es una excusa perfecta para besarse”, ha querido recalcar Marta López en el programa de Telecinco. La colaboradora ha mostrado su sorpresa al ver estas imágenes y no ha dudado en ser sincera: “Qué envidia”.

Marta López se ha mostrado sincera: “¡Qué envidia!”

No sabemos qué pensará Kiko Matamoros de este beso. El colaborador ha estado presente este jueves en el plató de ‘Sálvame’ para cumplir con su sección ‘El club del espectador’. Estamos seguros de que Kiko apuntará que se trata tan solo de una de las partes de la prueba semanal, aunque es todo un bombazo.

¿Qué pensará la novia de Darek?

A la que no le habrá sentado muy bien es la novia de Darek, Candela Gómez, que es la persona encargada de defenderlo en el plató. Este mismo jueves sabremos cómo ha sentado a la joven pareja de Darek este beso, que recordamos que ha sido por exigencias del guión.

