El divertido cruce de pullas entre Makoke y Verdeliss en ‘GH Vip 6’

Ser enemigas no quiere decir que se deba perder el sentido del humor. Makoke y Verdeliss no hicieron buenas migas en el interior de la casa de ‘Gran Hermano Vip’, pero nunca llegaron a faltarse el respeto y no perdieron la compostura a la hora de defender sus dispares puntos de vista.

La guerrilla que hace reír a todos

Este jueves, durante la última gala de ‘GH Vip 6’ en la que Tony Spina salió como expulsado, la exmujer de Kiko Matamoros y la youtuber tuvieron un divertido cruce de pullas, que despertaron la simpatía del público y el aplauso de los allí presentes.

Verdeliss presume de embarazo

Todo comenzó cuando Verdeliss se levantó en plena gala para presumir de embarazo ante la atenta mirada de Jorge Javier Vázquez. El presentador le pregunto de cuántos meses se encontraba ya, a lo que ella con testó que “ya de cinco meses”. Hasta ahí todo normal, pero se avecinaba un cruce de dardos envenenados sin perder la sonrisa en ningún momento.

Verdeliss se las tira a Makoke

“Esto es por comer tanto y por los privilegios que tenía dentro de la casa”, dejó caer Verdelisss que, ante la evidencia de que el comentario había tenido su gracia, no pudo evitar reírse. Y es que ella siempre se ha quejado de que su compañera, por el hecho de estar embarazada, contaba con privilegios que le hacían estar más favorecida de cara a la competición.

Makoke no se queda callada

“Y de leche, ¿cómo vas? ¿Estás tomando leche?”, preguntaba Makoke con ironía, después de que protagonizaran un duro enfrentamiento en la casa de ‘GH Vip’ al beberse un vaso de la leche que la dirección reservaba especialmente para Verdeliss con su nombre para asegurar el correcto progreso de su embarazo.

Verdeliss, contraataca

“Sí, sí. Con mi nombre puesto la tengo en casa”, le lanzaba a Makoke, recordándole que la leche que tomaron sin su permiso, también tenía su nombre puesto en el cartón.

Tomo quedó en una broma

Como no podía ser de otra forma, lo que pasó en la casa allí se quedó y en plató llega el momento de limar asperezas, sonreír y, si se puede, ser amigas. Eso sí, entre ellas, será algo más complicado, pero parece que están sembrando las bases para ello.

