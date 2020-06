Hace 30 años que Lydia Lozano decidió sellar su amor con el hombre de su vida, Charly. La pareja, que festejó hace cinco años sus bodas de plata con un ritual balinés, está de celebración, pero en esta ocasión han optado por algo más discreto. La colaboradora reconocía que aún no había tenido la oportunidad de darse los regalos con su marido ya que el aniversario es este lunes, 22 de junio. Eso sí, compartía un importante deseo.

«Yo me hubiera vuelto a casar», reconocía. Añadía que ahora que atravesamos una época difícil marcada por la crisis sanitaria es importante festejar los aniversarios: «Pues sí, porque creo que hay que celebrarlo y en este momento hay que celebrarlo todo». Confirmaba, asimismo, que en un futuro lo hará: «Lo dejaré para más adelante».

Lydia y Charly forman una de las parejas más estables del universo ‘Sálvame’. La colaboradora ha confesado en más de una ocasión que además de su marido, es su gran confidente y también su mejor amigo. La pareja se dio el «sí, quiero» en 1990 y desde entonces, a pesar de la popularidad de la periodista, siempre ha permanecido en un discreto segundo plano.

Lydia Lozano celebra su aniversario después de vivir una de las noches más complicadas que se recuerdan en ‘Sábado Deluxe’. La colaboradora tuvo que continuar con la entrevista a Belén Esteban después de su regreso a la televisión tras la cuarentena. Jorge Javier Vázquez, muy enfadado con el discurso crítico de la de Paracuellos con la gestión del Gobierno durante la crisis sanitaria, se negó a continuar con su trabajo y dejó a Lydia esa responsabilidad.

Una noche difícil para Lydia Lozano

«Me temblaban hasta las piernas», ha contado. Y es que en el plató se vivió un momento repleto de tensión en el que, incluso, los distintos colaboradores se quedaron callados. «No soy embajadora de nada ni de nadie pero quiero decir que el sector sanitario lo ha pasado mal y el Gobierno de este país, me da igual de qué partido sea, no ha estado a la altura», señalaba Belén.

Unas manifestaciones que no gustaron al presentador: «¿Te has dado cuenta que has dejado de ser la princesa del pueblo para ser una Cayetana? Vamos a hablar de lo que sabemos», le decía enfadado. El de Badalona, muy indignado, se mostraba rotundo: «Ya está bien por favor, tú no lo has vivido de manera única. Hay gente que ha sufrido mucho más que tú y por eso, por respeto, me estoy callando. ¿Te ha quedado claro? Aquí lo hemos pasado todos muy mal, no me gusta que haya gradación». Finalmente, el presentador decidía abandonar el plató ante la mirada atónita de sus compañeros y Lydia Lozano concluyó con la esperada entrevista de Belén.