Lydia Lozano ha estallado en llanto cuando Jorge Javier Vázquez anunciaba la decisión de la dirección de ‘Sálvame’ de sacar a la luz un documento con informaciones comprometidas y muy reveladoras para algunos colaboradores del programa.

Dichas informaciones tenían que ver con un polígrafo que grabó la periodista en el año 2005. En el plató del programa y ante la asistencia de la directiva de Mediaset, la colaboradora protagonizó un polígrafo secreto en el que desvelaba muchos datos en relación a la desaparición de Ylenia Carrisi, la hija de Albano y Romina Power.

«Hemos tenido acceso al poli secreto que se hizo Lydia Lozano para descubrir qué pasó en el caso de Ylenia Carrisi. ¡¡Vemos la grabación en breves momentos!!», anunciaba el espacio de Telecinco. Y es que hace 15 años, Lozano accedió a grabar a puerta cerrada un polígrafo en las instalaciones de Mediaset. El objetivo del mismo era plasmar lo que sucedió realmente sucedió en el caso. Al parecer, lo que allí se vivió fue muy relevante y el programa ha tenido acceso a su testimonio.

«Se firmó que no se podía emitir»

«Se blindaron las puertas. El plató se blindó. No podía entrar nadie en ese poli, que duró un montón de horas. Bajaron todos los de arriba. Se firmó que no se podía emitir. Firmé que nunca se iba a hablar de ese polígrafo. No voy a hablar del tema, pero si sale me iría a mi casa y no vuelvo». Lydia amenazaba con abandonar ‘Sálvame’ si se emitían sus declaraciones en aquel polígrafo.

La traición de ‘Sálvame’ a Lydia Lozano

Después de 15 años, Lydia no podía imaginar que la cadena estuviese dispuesta a revelar el contenido del «poli». Una decisión que ella ha asumido como una traición y que, en caso de ser efectiva, motivaría su marcha del programa. «Esta cadena jamás dejará de sorprenderme», comentaba Jorge Javier, quien también quiso quitar hierro al asunto. «Si ya conoces el programa, seguro que no lo ponen», recordaba a su compañera.