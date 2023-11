Todo estaba preparado para recibir a la gran Laura Pausini en 'El Hormiguero'. Cambio de planes en el último minuto: la italiana no se va a sentar a hablar con Pablo Motos este lunes 6 de noviembre, como estaba programado. Ya tiene sustituto, por supuesto, lo que no quita que la decisión ni haya sentado bien ni haya sido del todo inesperada. La cantante volvía al formato de Antena3 para promociona su decimocuarto disco de estudio, de título 'Almas paralelas', presentado el pasado 27 de octubre. Sin embargo, ha surgido un problema que le imposibilita asistir. Ella todavía no se ha pronunciado al respecto.

El jueves pasado, Pablo Motos anunciaba por todo lo alto los invitados que irían a pasárselo bien en el plató de 'El Hormiguero' la semana siguiente. Muy ilusionado, confirmaba que Laura Pausini era una de ellos. La italiana, que contaría matrimonio con Paolo Carta, su pareja desde hace 18 años, en marzo, volvía a España para enfrentarse a las entrevistas amables del presentador. Sin embargo, a pocas horas de que los seguidores del programa pudieran disfrutar de ella, Atresmedia ha informado que no podrá hacer acto de presencia. "Nada grave", han indicado fuentes cercanas a la intérprete de 'Inolvidable'.

Unas palabras que llegan después de que se haya conocido que un problema de salud ha sido la razón que le ha impedido cumplir con su compromiso. Por el momento, se desconoce qué le ha sucedido, dado que ella no ha dado señales de vida en sus redes sociales, donde es muy activa. Lo último que se sabe de ella es que el pasado 5 de octubre, es decir, un día antes de tener que acudir a 'El Hormiguero', se encontraba en el lago de Ströjan, en Suecia. Ella misma compartió unas imágenes en el idílico paraje, acompañada del cantautor y compositor Tiago Iorc, con quien ha grabado una versión acústica del tema 'Durar'. Quizá haya cogido frío, dadas las bajas temperaturas que caracterizan el país...

El sustituto de Laura Pausini que ya ha confirmado su asistencia

Sea como fuera, el programa de Pablo Motos, que ya sabe cómo salir airoso de estas cancelaciones 'in extremis', ha encontrado sustituto para Laura Pausini. En este caso, quien sí ha cogido el teléfono y ha aceptado el 'trueque' de asientos ha sido Josema Yuste. Quien fuera el 50% de Martes y Trece acudirá a plató para presentar 'Que Dios nos pille confesados', la obra de teatro que protagoniza. Antena 3 ya ha notificado el inesperado cambio. "La semana comienza fuerte con la llegada de uno de los cómicos más importantes de la historia de España. Josema Yuste inundará de risas el plató en este primer programa", han compartido desde su página web oficial.

Todavía no hay nueva fecha en el calendario para que la italiana haga su aparición estelar en 'El Hormiguero'. Habrá que contentarse por ahora con las jugosas declaraciones que ofreció la última vez que pisó el exitoso 'late show'. Fue entonces cuando compartió u a de sus confesiones más íntimas. "He hecho el amor solo con tres personas", confesó, dejando boquiabiertos con su sinceridad a todos los presentes.