La hoguera de ‘La isla de las tentaciones’ no ha sido especialmente agradable para Laura. Cuando ha llegado su turno, Sandra Barneda le recordaba la decisión que habían tomado ella y Mario tras su hoguera de confrontación: querían llegar hasta el final del reality juntos y terminar la aventura con una relación fortalecida. Pero la nueva infidelidad del joven ha echado por tierra el acuerdo al que habían llegado. La concursante ha podido ver las imágenes de su chico besando a Carmen Saavedra y no podía dar crédito. «No me quiere en absoluto y no me ha querido en su vida. Me siento como una mierda. No tiene ni corazón, no tiene nada«, ha lamentado.

«No creo que esta chica le haya roto los esquemas. Creo que nunca me ha querido. No pienso derramar ni una lágrima más. No voy a pasarlo mal. No pienso aguantar esto más», ha explicado la joven después de ver el vídeo en el que Mario besa apasionadamente a una de las solteras. «Parece que ha olvidado todo lo que me dijo».

«Siento odio, rabia, asco, decepción», ha espetado, visiblemente afectada. Lo cierto es que antes de la hoguera, Sandra Barneda le preguntaba a Laura: “¿Pondrías la mano en el fuego por él?”. Esta respondía: “Quiero pensar que sí. Si después de las cosas que me dijo cae, no tiene nada de valor lo que siente ni lo que dice”. Laura esperaba ver a su chico divirtiéndose, e incluso poniéndose a prueba, pero jamás imaginó que sobrepasar los límites: «Él entero es una mentira”. La joven ha tratado de encontrar respuestas en sus compañeras: “¿Vosotras creéis que le gusta?”. Claudia se ha mostrado sincera con ella: “El problema es que te dice que no va a estar con una y llega y está con otra, ni si quiera con la misma, es muy fuerte”.