El colaborador se ha enfrentado con dureza a su compañera en el plató de ‘Sálvame’: «Eres muy falsa. Muy manipuladora y machista y mala», le ha espetado en directo.

Kiko Matamoros y María Patiño se han enfrentado con dureza en directo ante las pantallas de televisión. El plató de ‘Sálvame’ ha sido testigo de la fuerte pelea entre ambos colaboradores, que se ha producido vía telefónica. El madrileño, de vacaciones en México con su novia, Marta López, ha intervenido en el programa para defender a su chica de las afirmaciones que ha hecho la gallega sobre la joven.

El pasado miércoles, Patiño cargaba contra su compañero y a su chica, a quien señala como responsable del distanciamiento entre Kiko y su hija, Anita Matamoros. «Marta no soporta que Kiko hable de su ex», explicaba. Y decía incluso que la joven «tiene una cierta obsesión con Anita porque tuvieron un novio hace unos meses y lo compartieron». Sus declaraciones provocaron enseguida la respuesta de su colega, quien le contestó a través de un mensaje de WhatsApp enviado a Kiko Hernández.

«Marta solo se ha defendido. Me parece increíble que todas se posicionen contra Marta, que ha sido conciliadora en todo momento. Solo quiere que se arreglen las cosas con Ana pero no sabe qué le pasa con ella. Y ella solo se ha defendido, no ha atacado a nadie. Ya está bien. Sois muy injustos con ella y ella no ha hecho nada», subrayaba Kiko Matamoros hace apenas 24 horas.

«Eres muy falsa»

Pero, apenas un día después, la guerra entre ambos ha continuado cuando Patiño ha vuelto a hablar de la vida de Kiko Matamoros. «Eres muy falsa, María. Mucho. Muy manipuladora y machista y mala», le ha espetado desde el otro lado del charco. Y, una vez más, ha roto una lanza a favor de Marta López. «Por parte de Marta nunca ha habido ningún interés en que yo me lleve mal con mis hijos. Ha puesto lo divino y lo humano para que yo tenga una buena relación con mis hijos, para que me lleve bien con Ana cuando la agraviada ha sido ella. Que dejen de mentir en ese sentido, por los dos. De lo mío ya contestaré convenientemente. Ya pondré los puntos sobre las íes».

También ha recordado que su chica «tiene ofertas para trabajar en Estados Unidos, en Miami y trabaja con marcas de fuera de España». Y es que Patiño y Laura Fa cuestionaban en el espacio que las labores de la granadina como ‘instagrammer’ traspasen nuestras fronteras. «No tienen ni idea. No saben de lo que hablan», añadía.

Patiño, a Kiko Matamoros: «Nunca te he tenido miedo»

María Patiño, al escuchar a Matamoros, le ha recordado que cuando ella habla, habla claro y sin hacer caja por ello: «Yo lo digo a la cara y sin cobrar. Yo lo hago gratis y de manera coherente. Si vas a venir aquí a tocarme las narices te quedas en la isla con tu chica». El ex de Makoke le replicaba: «Yo facturo todos los días y he hablado en el hospital todos los días».

«Macho man, que vas defendiendo a las mujeres», le soltaba Patiño. «No sabes lo que es machismo y feminismo. Tendrás tú idea de lo que es ser una mujer en condiciones. Tú, el abogado… Yo miedo a ti nunca te he tenido», sentenciaba María Patiño.

El colaborador, a la gallega: «Eres una reventada»

Matamoros volvía a la carga: «Eres una reventada». «No lo llame reventado a él, pero se siente aludido», aclaraba Patiño, en relación a un tuit que publicó en sus redes sociales. «No iba por ti, corazón… Que hay gente reventada en este mundo que no son Matamoros. Se ha dado por aludido como un niño de 15 años, que es lo que es».

Matamoros se ha quejado de que Patiño ha estado «insultándome y descalificándome y dando una versión manipulada e interesada de todo» y le ha pedido que no vaya contando «la primera gilipollez quete cuentan». Ésta lamentaba la decepción que siente: «A mí me está defraudando absolutamente».