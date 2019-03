14 Este sábado ya los dolores eran muy fuertes, cuenta Jorge Javier

“El sábado los dolores eran terribles. Llegue el Hospital. Me hicieron un escaner y detectaron una manchita en una parte del cerebro. Ellos pensaron que fue por el desmayo. Me recomendaron no salir del hospital y me hicieron una resonancia. Me ponían el medicamento y el dolor se me iba totalmente. El finde lo pase muy bien con total tranquilidad”.