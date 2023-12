Jessica Bueno y Pablo Marqués: la razón por la que no se han visto desde su salida de 'GH VIP'

Todavía no se han visto y no queda ni rastro de las fotos de Jessica Bueno en el perfil de Instagram de Pablo Marqués. Esa es la realidad tras la salida de Jessica de 'Gran Hermano VIP 8', pero ¿qué está pasando entre la pareja? ¿Siguen juntos? ¿Ha pasado factura su relación con Luitingo en Guadalix a su amor con Pablo? Ella misma ha querido aclarar la situación en el último debate del programa, donde ha reconocido que todavía no se han visto desde que saliera de la casa.

Aunque ha querido dejar claro que "no me gusta hablar de mi vida sentimental", Jessica ha explicado que "entré en este concurso para que se me conociera un poco más y no de con quién estoy. Yo he hablado de Pablo, pero por eso ahora que no estoy dentro decido que él no ha sido concursante de 'GH' y que merece tener su privacidad. Esto es una cosa que forma parte de nuestra intimidad y no me siento cómoda hablando de eso". Sin embargo, las alarmas han saltado cuando ha reconocido que no se han visto, todavía, desde que salió de la casa: "Yo vivo en Bilbao, él vive en Madrid", se excusaba Bueno. Pero tanto el presentador como los colaboradores no entendían la situación: "Ahora estás en Madrid", le apuntaban, "no me ha dado tiempo". "No se entiende que él viviendo en Madrid no venga a ver a su pareja cuando sale expulsada", le señalaba Miguel Frigenti. Pero Jessica ha reiterado que "acabo de salir y tengo que enfocar todo, he estado centrada en mis hijos y es parte de mi intimidad que no se tiene que hablar de eso. No quiero que el enfoque sea si estoy con uno, estoy enamorada de otro, solo que os fijéis como soy".

Sí ha dejado claro que han mantenido contacto y que "hemos hablado" pese a no haberse visto personalmente. Además, ha explicado por qué ya no quedan fotos de Jessica en el perfil de su chico: "Él subió fotos apoyándome, pero como ya estoy fuera no hacen falta".

"Me he vuelto a sentir viva"

Tras su paso por 'GH VIP 8', Jessica Bueno lanzaba un mensaje a sus seguidores a través de las redes sociales haciendo balance de lo vivido. "He disfrutado como una niña de cada segundo desde el 14 de septiembre. No tengo palabras para agradeceros a todos por vuestro apoyo incondicional y vuestra lucha hasta el final. Gracias infinitas por todo el tiempo que habéis dedicado, por todo vuestro cariño y amor que me regaláis. Por toda vuestra preocupación que me hacen sentir muy afortunada y querida. Me hacéis sentir tan especial... ha sido una experiencia indescriptible. "Mi mayor premio ha sido que hayáis podido conocerme para lo bueno y lo malo, que podáis sentiros orgullosos de mí o incluso decepcionados. Pero sobre todo haber tenido estos meses para mí, que necesitaba tanto. GH me ha regalado el tiempo para volver a sentirme VIVA!!!!".