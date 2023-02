Javián responde sobre el "machismo" de 'OT' que denuncia Chenoa

'Operación Triunfo' y su primera edición vuelven a ser protagonistas de la actualidad tras las palabras de Chenoa donde dejaba entrever que su cuarta posición se debió al machismo de los años 2000 porque "mi carácter no ayudaba". Javián, compañero de formato, en 'Sálvame' ha salido en su defensa, a pesar de que no comparte esta afirmación, y ha defendido frente a todos los colaboradores fervientemente que en su edición no hay mayores conflictos que los que crean los medios: "Los titulares han sido exagerados. No vais a poder con nosotros, lo siento".

Frente a las palabras de Jorge Javier Vázquez, que no creía esta idílica relación y que les recordaba las palabras que algunos se dedican tras las cámaras, el cantante era tajante ante la situación: "Es muy bonito que pase lo que pase siempre nos protejamos. No hay una crítica destructiva". Para saber más sobre el asunto, Josep María Mainat, productor de la primera edición, no quiso entrar en la polémica, se limitó a ignorar el tema y recordar, tras un lapsus con los ganadores, que "Rosa ganó porque conquistó el corazón de España".

Javián ha dado un paso adelante para defender a sus compañeros y evitar que las palabras de Chenoa generaran un conflicto entre ellos. Para él, era importante avisar a la protagonista, Chenoa, de lo que estaba a punto de hacer. Reconocía que no quería estar en 'Sálvame' como lo estaba haciendo dejando las cosas muy claras: "He hablado con Chenoa y le parece muy bien que venga. Vengo a hablar cosas de ella y por eso se lo digo. Lo que ha dicho es una opinión de cada uno".

¿Hubo realmente "machismo" en 'OT 1'?

Junto a Javián, 'Sálvame' ha contado con el testimonio de Alejandro Abad, encargado musical de la primera edición de 'Operación Triunfo'. Está muy convencido que las palabras sobre el posible machismo en esta edición de Chenoa son fruto de alguna otra cosa, pero de que realmente eso sucediera: "Le gustaría tener más reconocimiento". No ha querido desmerecer para nada a la cantante, pero sí dejar claro que si no ganó fue por algo tan sencillo como que Rosa llegó más a los espectadores: "Quedó cuarta por ser la segunda mejor, pero alguno de sus compañeros tenía más carisma que la propia Chenoa".

Para ilustrar toda la situación, ha confesado otro de los secretos del formato, una decisión musical que él mismo tomó en una de las canciones más representativas de ese momento, 'Mi música es tu voz'. Al grabar dicho single, que fue todo un éxito y marcó a toda una generación de telespectadores, cada participante tenía su tiempo y espacio, aunque en algún punto coincidían versos con varias voces. Llegados a ese momento, tuvo que elegir entre Rosa y Chenoa para que solo fuera una la que se quedará en la armonía y, por ello, "grabé a ambas y en la mezcla me incliné solo por Rosa por su carisma en ese entonces".