Irene Gil se ha alzado como la flamante ganadora de la última edición del talent show ‘La Voz Kids’. La finalista del equipo de David Bisbal ha deslumbrado con una brillante actuación individual en la que ha entonado el tema ‘And I am telling you I’m not going’ de Jennifer Hudson y se ha impuesto a Daniel García, segundo finalista e integrante del equipo de Rosario Flores.

La tinerfeña, de 12 años, que ha destacado por su potencia vocal, ha contado con el apoyo mayoritario del público formado por un total de mil personas. Uno de los momentos más emotivos se ha vivido cuando se ha subido al escenario junto al almeriense, ambos han hecho vibrar a los asistentes con la canción ‘El ruido’.

Con este triunfo, Irene obtiene una beca de 10.000 euros para su formación musical. Además, grabará un single con Universal Music. Muy emocionada recogía su trofeo que compartía con su rival, el pequeño Daniel quien no podía evitar romperse en lágrimas.

La final ha contado con diversas sorpresas, entre ellas, la participación de los cuatro ganadores de las ediciones anteriores: María Parrado, Melanie, José María Ruiz y Rocío Aguilar. Asimismo, han pisado el escenario los siguientes artistas: Rosana, Álvaro Soler, Aitana y Pablo López.