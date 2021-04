‘Voilà’, la canción que representará a Francia en Eurovisión 2021, está sirviendo esta semana como banda sonora del documental de la hija de Rocío Jurado.

Quedan pocas horas para que Telecinco emita dos nuevas entregas del documental de Rocío Carrasco. A la espera de que llegue, el valiente testimonio de la hija de Rocío Jurado está provocando un sinfín de comentarios, tanto de políticos como de rostros conocidos, así como de los protagonistas involuntarios del mismo. De la misma manera, también se analiza en profundidad la canción que sirve como banda sonora de la docuserie, «Tout l’Univers» de Gjon’s Tears, la canción de Suiza en Eurovisión 2021.

Ahora, Mediaset ha apostado por «Voilà» de Barbara Pravi, canción de Francia en este Festival, para amenizar las nuevas entregas del documental, así como el debate del mismo. La elección de este tema también ha causado un gran furor dentro de los seguidores del Festival de Eurovisión y más aún cuando la cadena ha anunciado que este mismo domingo estará la abanderada francesa interpretando la canción en riguroso directo. Pero antes de que esto ocurra, la francesa ha agradecido la oportunidad de poder actuar en nuestro país compartiendo un vídeo en el que aparece lanzando un guiño no solo al documental, sino también a «La más grande».

Este sábado, mientras que contaba las horas para poder actuar en el plató del debate de ‘Rocío, contar la verdad para seguir viva’, Barbara Pravi ha compartido un vídeo en sus redes sociales en donde aparece cantando «Como una ola», el mítico tema de Rocío Jurado. Un claro guiño y homenaje de la francesa a la madre de la gran protagonista del documental.

Barbara Pravi se alzaba como representante de Francia después de ganar la preselección del país, ‘Eurovision France: C’est Vous Qui Décidez!’. Desde entonces, la artista parte como una de las grandes favoritas para ganar la 65ª edición del certamen musical europeo con «Voilá», una balada de corte intimista y autobiográfica que habla del tiempo que ha permanecido entre las sombras por culpa de sus inseguridades.

Holà queridos, nos vemos este domingo a las 22h en @telecincoes y en directo en el programa sobre Rocío Jurado 🌊 cantaré mi canción "Voilà"! Hâte ! pic.twitter.com/C7HsSdoCiO — Barbara Pravi (@Babpravi) April 3, 2021

La polémica del representante de Suiza con el documental de Rocío Carrasco

Para sorpresa de todos, y después del revuelo que provocó la elección de la canción de Suiza en Eurovisión 2021 como banda sonora del documental de Rocío Carrasco, Telecinco tomó la decisión de invitar a Gjon’s Tears a cantar el tema en directo en el plató del formato. “Hay un protagonista involuntario que no ha querido perderse lo que va a suceder aquí esta noche en Telecinco. Esta persona vive en Suiza. Esta mañana se ha cogido un avión y se ha plantado en Madrid para hacer lo que van a ver a continuación”, anunciaba Jorge Javier Vázquez.

Con el paso de las semanas, el pasado domingo, el debate presentado por Carlota Corredera decidió poner la canción de Francia para ambientan los siguientes episodios en los que la hija de Rocío Jurado narraba el infierno que sufrió durante sus dos embarazos. El cambio pilló por sorpresa al propio interprete quien, sin filtros, aseguró en sus redes sociales que Telecinco le había dicho que ‘Tout l’Univers’ era muy especial para ellos. «Cuando Telecinco usó mi canción y me dijo que era especial y único y que por eso me invitaba. Me preguntaron si podían usar el tema para el programa completo. Acepté por agradecimiento al apoyo de España. Creo que no tenemos el mismo concepto de algo que es ‘único’ y ‘programa completo’. Me siento muy feliz de convertirme de nuevo en un condón usado», arremetía el suizo.

Tras la repercusión, el pasado miércoles a última hora de la tarde, el joven lanzaba un pequeño comunicado pidiendo disculpas y hacía hincapié en que todo había sido un malentendido. Asimismo, indicaba que había mandado un mail a la productora del documental para pedir explicaciones y disculpas. E insistió en que no tiene ningún problema con la representante de Francia, con la que se lleva a las mil maravillas.

Las dos canciones se han convertido en número 1 de las listas de ventas en España debido a la repercusión del documental de Rocío Carrasco. Ambas pelearán el próximo mes de mayo por alzarse con el micrófono de cristal, aunque no lo tendrán fácil. Malta, Italia y Bulgaria también lucharán por conseguir el ansiado premio.