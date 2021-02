El diestro ha reaparecido en TVE y ha compartido confidencias con Chenoa e Isabel Gemio, quien no dudaba en explicarle su conflicto con María Teresa Campos.

Varias semanas después de la polémica y fulminante carta que escribió María José Campanario en sus redes sociales contra Belén Esteban, Jesulín de Ubrique ha reaparecido en televisión gracias a su aparición en ‘Dos parejas y un destino’ junto a Chenoa. El diestro ha compartido confidencias junto a la cantante e Isabel Gemio, así como con La Terremoto de Alcorcón y Pedro Delgado, la otra pareja que participaba en el programa de La 1.

Al comienzo del programa, María José Campanario hacía su aparición estelar junto a Jesulín de Ubrique en ‘Dos parejas y un destino’. Sin embargo, el diestro era el auténtico protagonista del espacio de Televisión Española. A su llegada a Ibiza, Isabel Gemio estaba esperando al ex de Belén Esteban y Chenoa en una de las casas del anfitrión, que finalmente resultó ser Pepe Navarro. En su encuentro con la periodista, Jesulín de Ubrique reconocía que le gustaban las mujeres que tenían carácter e insistía que la mujer que estaba a su lado tenía que asumir todos sus defectos y virtudes.

El diestro confiesa que gracias a estar con María José Campanario ha aprendido a abrir su mente, especialmente cuando esta le planteó la idea de irse a estudiar a Oporto. «Tenía que ser presencial, yo era un hombre hogareño, de casa y si hay que pelear ya salgo yo. En ese aspecto era un poco egoísta y le decía: ‘Qué necesidad tienes de ir a Oporto’. Cuando me acosté, lo analicé con la almohada y por la mañana le dije que yo no era quién para ponerle impedimentos», comentaba. «Me abrió un horizonte que afortunadamente eso lo que hace es enriquecer la relación«, aseveraba. En su charla con Gemio y Chenoa, Jesulín de Ubrique no podía evitar poner una sonrisa de oreja a oreja al hablar de sus tres hijos, especialmente del pequeño, quien está en plena adolescencia.

El de Ambiciones también se ha abierto en canal con la que fuera concursante de ‘Operación Triunfo’ y no dudaba en hablar de la reciente muerte de su padre. En concreto, el diestro comentaba que el hecho de que sus hermanos estuvieran cerca de él en ese momento hizo que pusiera sobrellevar el dolor de la pérdida. «Tiene que ser jodido estar tanto tiempo sin poder ver a tus padres, hermanos, familiares, no podría estar en esa piel», decía sobre la pandemia.

Entre risas y clases de yoga, Jesulín de Ubrique le ha hecho una sorprendente confesión a Chenoa. En concreto, el diestro reconocía que siempre había tenido la ilusión de conocer a la cantante porque sentía una profunda admiración. Ante esto, la interprete insistía en que siempre le gustó la famosa canción del diestro. «Después de 24 años seguimos hablando de la canción, nunca he sido rencoroso, si me hubiera prestado a hacer todo lo que me ofrecían apaga y vámonos. Me apeteció cantar y canté», reconocía.

El interés de Jesulín de Ubrique por Cristina ‘La Veneno’

Después de conocer a Pepe Navarro, y durante una agradable velada, Jesulín de Ubrique quiso conocer de primera mano las historias del veterano presentador sobre Cristina ‘La Veneno’. «Tiene un mérito tremendo porque era un niño que nació mujer. Lo hizo a todo precio, sin medir. Era una mujer muy impulsiva, creo que murió como ella misma estaba escribiendo. La gente que la rodeaba no era gente que la llevaba por un buen camino», contaba el concursante de ‘Mask Singer’.

Tras esto, Jesulín de Ubrique se emocionaba al recordar el accidente de tráfico que estuvo a punto de costarle la vida, así como de una cornada que le dejó psicológicamente afectado durante más de dos años. «Tardé tres meses en recuperarme de la cornada pero psicológicamente tardé dos años. No tuve ayuda, ahí aprendí que me jugaba la vida. Cuando tuve el accidente creo que me morí, lo vi todo en blanco. Te juro por mis hijos que hubo tres segundo que salí y entré y no tenía dolor, estaba en paz. He pensado muchas veces que ahí lo que había era algo maravilloso y que solamente van las personas buenas», decía a punto de romperse.

Isabel Gemio le explica a Jesulín de Ubrique su conflicto con María Teresa Campos

En su aparición en el programa de La 1, Jesulín de Ubrique ha reconocido por activa y or pasiva que es ajeno a todo lo que ocurre en los platós de televisión por ello no entendía el conflicto que había tenido Isabel Gemio con María Teresa Campos. Ante esto, entre Chenoa y la veterana periodista no dudaban en contestarle a todas sus preguntas.

La extremeña insistía en que ha intentado llevar la polémica con «mucha dignidad». «Yo me he dedicado a trabajar, no he reído las gracias. Creo que no todo vale, me he atrevido a hacerlo público y hay gente que les tiene miedo. Hice una entrevista que no salió como pretendíamos o como teníamos pensado. Lo que más me duele es que ella se ha molestado pero creo que entre compañeras se puede hablar. Una mala tarde lo tiene cualquiera», comentaba.