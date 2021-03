«Nunca me creí que yo estaba loca pero sí me hizo dudar sobre mi sentir», cuenta la hija de Rocío Jurado en un avance del nuevo episodio de su documental.

En tan solo 24 horas, Telecinco emitirá dos nuevos episodios de ‘Rocío, contar la verdad para seguir viva’, el documental de la hija de Rocío Jurado que ha marcado un antes y un después en la televisión y en la sociedad. Este domingo, los capítulos girarán alrededor de la boda de la hija de Pedro Carrasco y Antonio David Flores, así como el nacimiento de los dos hijos de la pareja, Rocío Flores y David. A la espera de que se emita de manera íntegra, ‘Sábado deluxe’ ha mostrado un pequeño avance de los mismos en los que se escucha la súplica de Rocío Carrasco, así como los comentarios que el excolaborador de ‘Sálvame’ le propinaba durante el embarazo de su su hijo pequeño y cómo este le hizo dudar sobre sus sentimientos.

Serena y sentada sobre sus pies, Rocío Carrasco relata cómo vivió el embarazo de su segundo hijo, David Flores. En concreto, la hija de Rocío Jurado asegura que su exmarido le llegó a decir que por culpa de sus celos iba a «malparir» a su hijo. «Estás loca, las hormonas te están afectado. Los celos te están volviendo loca, por culpa de los celos iba a malparir a mi hijo. Me lo decía habitualmente», comienza a explicar.

Tras esto, Rocío Carrasco insiste en que durante el verano de 1997, así como en los meses posteriores, antes del divorcio, cuando intentaba recriminarle algo al que fuera su pareja, este siempre le contestaba con lo mismo. «Nunca pensé, nunca me creí que yo estaba loca pero sí me hizo dudar sobre mi actitud sobre mi verdad y sobre mi sentir«, prosigue relatando.

Después, mediante una voz en off sobre imágenes de Chipiona, podemos escuchar a Rocío Carrasco suplicar que la llevasen a casa. «Por favor, llévame a casa, me quiero ir a casa, quiero que me lleves a casa. Tú te vas andando y yo me quedo con esta», se oye de fondo. Tal y como ha matizado María Patiño después, Rocío Carrasco se encontraba embarazada, a una hora y media de su domicilio y tenía que depender de Antonio David Flores para que le llevara a su casa puesto que la hija de Rocío Jurado no tenía carnet de conducir. Asimismo, la presentadora de ‘Sábado deluxe’ incide en que se trataba de un grito de auxilio por parte de Rocío Carrasco al ver cómo su marido se encontraba con otra mujer.

Rocío Carrasco, liberada y tranquila ante el aluvión mediático

Rocío Carrasco está tranquila y liberada después de haber contado su valiente testimonio a través de un documental tras haber estado 25 años en silencio. Así lo ha explicado Belén Rodríguez, quien en su vuelta a ‘Sábado deluxe’ ha asegurado que nota en su amiga un tono de voz muy diferente al de los últimos años. Eso sí, la periodista deja claro que habló con la hija de Rocío Jurado antes de la repercusión que han tenido sus palabras. «Estará preparada para absolutamente todo. Creo que tiene la esperanza de que se va a hacer justicia con ella. Está informada de lo que pasa», cuenta.