'Gran Hermano VIP' ficha a Jairo Alonso, el exnovio de Isabel Díaz Ayuso, para su nueva edición

Queda una semana para la vuelta del reality por excelencia. GHVIP regresa a las pantallas de Telecinco tras más de cuatro años de ausencia. La cadena hizo una promesa muy clara a sus seguidores: iban a sorprender e iban a apostar por un casting totalmente alejado de lo que, hasta ahora, se veía haciendo en los distintos reality de Mediaset. Dicho y hecho. A 8 días de su gran estreno, muy pocos son los detalles que conocemos de este nuevo ‘GH’, aunque ya comenzamos a desvelar algunas de las estrellas que compondrán su casting. ¿El último? Un nombre muy sorprendente: Jairo Alonso, el exnovio de la presidenta de la comunidad de Madrid.

Otros concursantes confirmados

Este perfil se suma a otros que ya conocemos y que han sido avanzados en estos últimos días como Sol Macaluso. La intrépida reportera cubrió hace un año la guerra de Ucrania y ahora da el salto a participar en un concurso de estas características. Ella misma ha querido explicar por qué ha aceptado el reto ante la avalancha de críticas: “Nunca me había planteado entrar en GH. Cuando me llegó la propuesta a principios de verano fue una sorpresa. Sí que me habían ofrecido otros reality y nunca había aceptado, pero algo tendrá GH para que me haya decidido. No me da miedo, miedo me dan otras situaciones en la vida”.

Otro de los perfiles que también vivirá la aventura es Laura Bozzo, la popular presentadora que promete bastante escándalo y polémica. La misma que ha levantado el fichaje que hemos conocido hoy, que ha sido avanzado por Fórmula TV y confirmado por la revista SEMANA, Jairo Alonso. Un auténtico desconocido para la gran mayoría de los telespectadores pero que mantuvo una relación sentimental con la presidenta de la Comunidad de Madrid entre los años 2016 y 2020. Todo un fichaje estrella que promete revelar muchos de los secretos que hasta ahora no se han contado de sus años de amor con la popular política del Partido Popular.

La historia de ambos

Jairo e Isabel no solo han sido pareja, también amigos desde la infancia. Ambos mantenía (y parece que mantienen) una bonita amistad que desembocó en una intensa historia de amor tras reencontrarse en Sotillo de la Adrada, en Ávila. Ambos rompieron su relación a finales del 2020 e Isabel, tan solo siete meses después, ya había rehecho su vida con Alberto González, con quien lleva casi dos años de amor.