La pareja de Cristiano Ronaldo tendrá su propio ‘reality’ en Netflix, donde podremos conocer los aspectos más personales de su vida más desconocidos por primera vez.

Georgina Rodríguez no deja de sorprendernos. La pareja de Cristiano Ronaldo está instalada en Turín, Italia, desde donde comparte su día a día en compañía de sus hijos. Lo hace a través de las redes sociales, donde tiene ya más de 24,1 millones de seguidores. Esta influencia le ha permitido ahora ser objetivo de una de las plataformas más potentes del mundo, Netflix.

Y es que la modelo protagonizará en esta exitosa plataforma de series y películas su propio ‘reality’. Este es uno de los proyectos que tiene entre manos Netflix. Georgina Rodríguez mostrará por primera vez cómo es su vida familiar con Cristiano Ronaldo y sus hijos en la televisión, algo que supone un paso más en su vida profesional.

‘Georgina’. Así es como se titulará este ‘reality’, que permitirá la vuelta de la modelo a la televisión después de que participara en el exitoso programa musical de ‘Mask Singer’ en Antena 3. Georgina Rodríguez siempre ha preferido mantenerse en un discreto segundo plano, pero desde hace unos meses prueba suerte también en la pequeña pantalla.

Hace unos meses la vimos en el programa ‘Mask Singer’ en Antena 3

Netflix define este nuevo proyecto con Georgina Rodríguez como protagonista como «un retrato profundo y emotivo de la mujer que hay detrás de las redes sociales». La modelo dará a conocer cómo es su vida, la que no muestra a través de su perfil de Instagrm. Esto nos permitirá conocerla más profundamente, así como a su familia y amigos, los viajes que hace por trabajo o por ocio, y sus momentos más delicados.

Aunque es muy activa en las redes sociales y muestra en estas plataformas fotos de sus viajes, este ‘reality’ entra de lleno en su vida para ver cómo es de verdad su vida. Después de ver tantas fotos de ellos en su día a día, ahora podremos ver cómo se apaña la modelo y su pareja con la rutina que supone ser pareja de familia numerosa.

Hace unas semanas, la española no dudó en hacer un plan de lo más divertido junto a sus hijos en alta mar. Cogieron un barco y estuvieron unos días surcando el mar. Pero Georgina no estuvo sola. Y es que con tantos niños pequeños (y sin tu pareja) es necesaria la ayuda de personas de confianza que hagan que el día a día fuera de casa no se haga muy cuesta arriba.

Podremos ver el equipo que le ayuda a lidiar con niños pequeños

Convertida ya en una de las ‘influencers’ más seguidas en las redes sociales, Georgina Rodríguez podría conseguir un éxito rotundo con este ‘reality’, ya que cuando lo vaya a anunciar por las redes sociales, serán muchas las personas a las que llegue esta información. ¿Será tal el éxito que pueda conseguir que graben una segunda temporada?