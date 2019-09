Georgina Rodríguez habla de su familia en su primera entrevista en televisión

View this post on Instagram

Anoche tuve el honor de asistir a los Premios Mujer Sesderma y hacer entrega de uno de ellos a la maravillosa artista española @india_martinez_oficial 💃🏻🏆🎤 Gracias @sesderma y @cristinatarrega por pensar en mí y hacerme partícipe de una gala memorable 👏💐❤️ Feliz 30 Aniversario Sesderma 🎂🎉🌹#premiosmujersesderma #sederma #georginarodriguez