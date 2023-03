Gabriela, la hija de Bigote Arrocet, concursante de 'Supervivientes' tras la marcha de Patricia Donoso

Ya es oficial. Gabriela Arrocet, hija de Edmundo 'Bigote Arrocet', será nueva concursante de 'Supervivientes 2023'. La hija del cómico viajará a Honduras para sumarse a la plantilla de participantes del programa de Telecinco.

Tal y como ha adelantado 'Lecturas', la hija del hispanochileno sustituirá a Patricia Donoso, quien dejó el concurso contra todo pronóstico hace unos días. La socialité aterrizó en Honduras llena de ilusión, pero pronto se encontró con que no era capaz de sobrellevar los obstáculos del reality: el calor, las durísimas pruebas y la convivencia. No tardó en manifestar que se había equivocado y que deseaba regresar a casa. Tras activar el protocolo de abandono, dejó el concurso y tomó un vuelo de regreso a España. De este modo dejaba una plaza vacante para la que la productora Banijay y Mediaset ha encontrado sustituta.

Lo cierto es que el nombre de Gabriela Arrocet suena con fuerza desde hace tiempo en la prensa del corazón. El pasado 1 de marzo, sin ir más lejos, Gabriela Arrocet protagonizó un tenso encuentro con Carmen Borrego en el plató de 'Sálvame'. "Yo tuve el honor de conocer a tu mamá, que hizo muy feliz a mi papá y mi papá la hizo muy feliz a ella. Yo solo estoy contestando las ordinarieces y barbaridades que decís tu hermana y tú. Solamente eso", le decía Gabriela a la colaboradora. "Me voy a poner seria y te voy a decir una cosa y te la voy a decir por última vez. Voy hablar yo, que tú llevas hablando mucho de nosotras y mintiendo. Hay una persona que no está bien y hay una persona que está apartada de los medios desde hace mucho tiempo. Lo mínimo que podríais hacer tu padre y tú es callaros y no volverla a nombrar. Ella no os nombra ni os recuerda. Ni le importas tú", respondía la aludida, visiblemente cabreada. "No me callo porque ya no me da la gana. Deja a mi madre en paz".

Gabriela Arrocet tiene 50 años y lleva una vida discreta, salvo contadas apariciones en televisión. Cuando aparece en la pequeña pantalla no duda en comentar sin ningún pudor los detalles de la relación de su padre con María Teresa Campos. Asegura haber recibido numerosas ofertas para hablar de la familia Campos, pero, según cuenta, las ha rechazado. Siempre ha defendido que esconde muchos secretos de la expareja. Una relación que duró ocho años, un periodo en el cual dejó de mantener contacto frecuente con su progenitor.